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Yerel Yaya geçidinde kamyonun çarptığı kadın öldü
Yerel

Yaya geçidinde kamyonun çarptığı kadın öldü

Yeniakit Publisher
2023-12-18 14:05:00 -
Yaya geçidinde kamyonun çarptığı kadın öldü

ANKARA'nın Mamak ilçesi yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen A.V. (43), hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Başak Mahallesi'nde meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen A.V. adlı kadına, hafriyat kamyonu çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolde A.V.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyon şoförü gözaltına alındı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının yolun karşısına geçerken kamyonun altında kaldığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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