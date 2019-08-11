Yavuzeli’nde Kurban Bayramı kutlandı
Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde Kurban Bayramı heyecanı sabahın erken saatlerinde kılınan bayram namazı ile başladı.11 Ağustos 2019 Pazar 11:08
Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde Kurban Bayramı heyecanı sabahın erken saatlerinde kılınan bayram namazı ile başladı.
Yavuzeli’nde kılınan bayram namazının ardından ilk bayramlaşmalar vatandaşlar arasında toplu olarak Hicret, Hacı Hasan Alaparmak ve merkez camilerinde yapıldı.
Bayram namazı için camileri tıklım tıklım dolduran vatandaşlar namaz çıkışı kucaklaşarak birbirlerinin bayramını kutladı.
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