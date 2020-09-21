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Aktüel Yavuz Sultan Selim Han'a 500. Vefat yılında 500 Hatim
Aktüel

Yavuz Sultan Selim Han'a 500. Vefat yılında 500 Hatim

Merkezi İstanbul'da bulunan Manisa Vakfı, Yavuz Sultan Selim Han'ın anısına İstanbul Fatih'teki türbesinin 500. yıl dönümü anısına anlamlı bir programla yad edildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 11:14:00 - 2020-09-21 11:19:05
Yavuz Sultan Selim Han'a 500. Vefat yılında 500 Hatim

Pandemi süreci nedeniyle bir grup yönetim kurulu üyesi ve az sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirilen anma töreninde, 500. yıl münasebetiyle Yavuz Sultan Selim Han için 500 hatime namazı kılındı. Dünya Hafızlar Derneği İstanbul şubesi ile ortaklaşa düzenlenen programda Kuran okuduktan sonra eller namaz için semaya açıldı. Manis Vakfı Başkanı Ercan Oğuz programla ilgili anlamlı bir konuşmada şunları söyledi

“Biz böyle bir anma programı yapabilmek için Vakıf olarak bir yıldan bu yana hazırlıklar yapıyorduk. Bakanlarımız ve Protokolümüzün iştirakiyle geniş katılımlı bir program olmasını arzuluyorduk. Program içinde de farklı içeriklerin de yer almasını planlamış idik. Ancak ülkemizde ve dünyada yaşanan Covid-19, Koronavirüs hastalığı sebebiyle bugün bu arzumuzu gerçekleştiremedik. Bildiğiniz gibi bu süreç ile ilgili çeşitli tedbirler alınmakta ve biz de bu tedbirlere uymak durumundayız. Kimsenin vebalini üstlenmemek için az sayıda katılımla, bize müsaade edilen ölçüler çerçevesinde, bugün bu anma programımızı gerçekleştiriyoruz.

 

Yavuz Sultan Selim Han'ın 500. vefat yılı olması nedeniyle Evrensel Hafızlar Derneği mensubu hafızlarımız tarafından okunan 500 Hatm-i Şerif'in duasını hep birlikte huşu içinde yaptık. Bu program için yapılan hatmi şeriflerden dolayı Evrensel Hafızlar Derneği Başkanı Mustafa Cumhur Bey'e ve yönetimine şükranlarımı sunuyorum.

Bu vatan hepimizin. Dolayısıyla bu vatan ve millet için hizmet edenleri, canlarını ortaya koyup şehit ve gazi olanları anmak hepimizin üzerine düşen bir vazife. İşte bizde bu anlayıştan yola çıkarak bugün 500. vefat yıldönümünde Osmanlı'ya halifeliği kazandıran Yavuz Sultan Selim Han’ı rahmet ve minnetle anıyoruz.”

Vakıf Başkanı Ercan Oğuz, programa katılanlara teşekkür etti. Programın sonunda katılımcılara Manisalı ünlü Mesir Macunu ikram edildi.

 

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