Yavuz Seçkin'e saldırdılar! Sosyal medyadan duyurdu

Koronavirüs pandemisi dönemini Darıca'da ailesiyle birlikte geçiren Yavuz Seçkin'i köpek ısırdı.

Aşı olurken fotoğrafını yayınlayan oyuncu, "Öncelikle benim bir hayvansever olduğumu hepinizin bilmenizi isterim. Dün Darıca’da başımdan bir olay geçti" ifadelerini kullandı.

Seçkin şöyle konuştu:

"Komşumuz, ikazlara rağmen kangal köpeklerini başıboş sokağa salıyor ve hayvanlar sokakta kafalarına göre takılıyorlar... Sokak, Elm Sokağı köpek versiyonu gibi. Maalesef bu kangal köpeklerden biri, dün beni de ısırdı. Şükür yanımda çocuklarım, 81 yaşındaki annemiz yoktu."