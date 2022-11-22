Yavuz Köktaş'tan tesettür açıklaması! "Çarşaf giymenin farz olduğunu söyleyemem ama..."
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yavuz Köktaş, kadınların tesettürüne ilişkin açıklamada bulundu.
Yeniakit.com.tr
Kadınların tesettürüne ilişkin değerlendirmede bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yavuz Köktaş, çarşaf giyimine de değindi.
"Çarşaf giymenin farz olduğunu söyleyemem. Farz olan tesettürdür." diyen Köktaş, şöyle devam etti:
Çarşaf giymek protest bir tavırdır, bir meydan okumadır ve modern dünyanın, moda dünyasının dayatmaya çalıştığı giyim tarzından tam bir özgürlüktür.