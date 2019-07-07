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Yavuz gemisi sondajı için geri sayım

Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz, doğal gaz arayacağı Doğu Akdeniz'e açılmak için gün sayıyor.

07 Temmuz 2019 Pazar 10:16
Yavuz gemisi sondajı için geri sayım

Kıbrıs Adası’nda doğal gaz arayacak olan Yavuz sondaj gemisiMersin Taşucu Limanı’nda. Limanda geminin ikmalleri ve son kontrolleri gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz hafta Kocaeli’den yola çıkan Yavuz’un yakında Doğu Akdeniz’de olacağını dile getiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “İnşallah gemimiz KKTC’den aldığımız ruhsat bölgesinde, Karpaz’da ilk sondajına başlayacak” dedi.

3 aylık bir program söz konusu

Dönmez, doğal gaz arama faaliyetlerinin 2,5-3 aya yayılacağına işaret ederek, “İlerleyen zamanlarda çalışmaların sonuçlarını kamuoyuyla da paylaşacağız” diye konuştu. Sismik araştırmaların yapılacağı lokasyona uzmanların karar verdiğini vurgulayan Dönmez, “Yeri delmeden, sondajı bitirmeden bir şey söylemek erken. Ümit ediyoruz ki sondajımızda istediğimiz verilere ve kaynağa ulaşırız” şeklinde konuştu.

Ticareti ele aldık

Çin temaslarına da değinen Dönmez, Pekin’de önemli görüşmeler yaptıklarını belirtti. Muhataplarıyla maden ticaretini ele aldıklarını anlatan Dönmez, şunları söyledi: “Bizim Çin’e ciddi miktarda maden ürünleri ihracatımız var. Önemli miktarda Eti Maden vasıtasıyla bor ihracatı yapıyoruz. Öte yandan; Çin’le son yıllarda önemli miktarlarda enerji yatırımları gerçekleştiriyoruz. Bu ülkenin firmalarının ihalelerimizde yüklenici olmaları bizi memnun ediyor. Tabii şu anda üzerinde çalıştığımız büyük projelerden birisi de nükleer güç santrali. Yaklaşık bir yıldır Çin nükleer şirketi ile birlikte arkadaşlarımız detaylı çalışmalar yapıyorlar, fizibilite raporu hazırlanıyor. Bunları karşılıklı olarak müzakere ettik.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 10:16
  1. Kocaeli
  2. Kıbrıs Adası
  3. Yavuz sondaj gemisi
  4. Mersin Taşucu Limanı
  5. Doğu Akdeniz
  6. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  7. doğal gaz arama faaliyetleri

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