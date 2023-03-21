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Siyaset Yavuz Ağıralioğlu ve Koray Aydın detayı! İP’te kılıçdaroğlu fireleri
Siyaset

Yavuz Ağıralioğlu ve Koray Aydın detayı! İP’te kılıçdaroğlu fireleri

İYİ Parti TBMM Grubu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı gösterilmesine ilişkin grup kararı alırken, Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu toplantıya katılmadı.

Yeniakit Publisher
2023-03-21 15:55:00 -
Yavuz Ağıralioğlu ve Koray Aydın detayı! İP’te kılıçdaroğlu fireleri

İYİ Parti Grubu, Mecliste basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması konusunda grup kararı almıştır. Bu sürecin gereğini yapmaktadır. Bu kararı YSK'ye bildireceğiz." dedi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık yarım saat sürdü. Mersin Milletvekili Behiç Çelik yurt dışında, Denizli Milletvekili Yasin Öztürk TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nda olduğu için toplantıya katılmadı.

Ankara Milletvekili Koray Aydın ile İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu da toplantıda yer almadı.

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