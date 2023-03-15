Yavuz Ağıralioğlu, İyi Parti'den istifa mı edecek? Kulağı delik isim, "Benim edindiğim bilgiye göre..." deyip paylaştı

Ortak aday krizinin çözülmesiyle İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Millet İttifakı'na geri dönmesi sonrası istifa edeceği konuşulan İyi Parti İstanbul Milletvekili ve Genel İdare Kurulu üyesi Yavuz Ağıralioğlu'nun "kırgın olduğu" belirtildi.

Konuyu bugünkü köşe yazısına taşıyan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, şu bilgileri paylaştı: "İYİ Parti’nin etkili isimlerinden Yavuz Ağıralioğlu’nun istifa edeceği yönündeki bilgiler kulislere yansıdı. Ancak benim edindiğim bilgiye göre Ağıralioğlu bu aşamada istifa etmeyi düşünmüyor. Ama kırgın. Kırgınlığının da Akşener tarafından bilinmesini istiyor. Nihai kararını vermeden önce Akşener’le görüşmeyi planlıyor. Peki Yavuz Ağıralioğlu neden kırgın? Meral Akşener’in 6’lı Masa’dan kalkmasını doğru bulanlardandı ama geri dönüşünü doğru bulmuyor. Akşener’in Masa’ya dönüş şeklinin hem İYİ Parti’ye zarar verdiğini hem Akşener’in güvenilirliğini zedelediğini düşünüyor.

İYİ Parti içinde Yavuz Ağıralioğlu gibi Akşener’in Masa’ya geri dönüş şeklini doğru bulmayan bir grup var. Tabii 'İyi oldu, 6’lı Masa kurtuldu, Millet İttifakı dağılmadı' diye sevinenler olduğu gibi. Ancak Yavuz Ağıralioğlu rahatsızlığını gizlemeyenlerden."



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