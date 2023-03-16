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Siyaset Yavuz Ağıralioğlu istifaya hazırlanıyor
Siyaset

Yavuz Ağıralioğlu istifaya hazırlanıyor

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, altılı masadaki kavgalar ve partisine yönelik tutum nedeniyle İYİ Parti'den istifa edecek.

Yeniakit Publisher
2023-03-16 09:56:00 -
Yavuz Ağıralioğlu istifaya hazırlanıyor

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun kırgın olduğunu ve istifa etmek üzere olduğunu belirtti.

Selvi'nin bugünkü yazısının ilgili bölümü:

Peki bunlar İYİ Parti’de bir kırgınlığa neden olmadı mı? İYİ Partililer kendilerini rencide edilmiş hissediyorlar. Yavuz Ağıralioğlu, Meclis’in öbür köşesinde gazetecilerle sohbet ediyordu. Ağıralioğlu kırgınlığını gizlemiyor. “Masa’ya dönerken rencide edildik” diyor. İstifa aşamasına gelmiş durumda. Hafta başında bir çıkış yapmaya hazırlanıyor.

İYİ Parti'de istifa bombası! Yavuz Ağıralioğlu, o partiye geçecek
İYİ Parti'de istifa bombası! Yavuz Ağıralioğlu, o partiye geçecek

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İYİ Parti'de istifa bombası! Yavuz Ağıralioğlu, o partiye geçecek
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