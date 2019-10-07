Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti'den teklif aldı mı? Canlı yayında açıkladı

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, son dönemde gündeme gelen 'AK Parti'ye geçebilir' iddialarıyla ilgili konuştu. Ağıralioğlu, AK Parti'den teklif almadığı söyledi.

Habertürk'te yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programına katılan Yavuz Ağıralioğlu, moderatör Didem Arslan Yılmaz tarafından kendisine sorulan 'AK Parti'den gel diye teklif aldınız mı?' diye sorusuna, 'Böyle bir teklif almadım' diyerek cevap verdi.

Yavuz Ağıralioğlu, "Siyasi hassasiyet ve aidiyetimle, AK Parti'ye tenkit etme noktasında hakkım olan ve hafızam olan biriyim. Tenkitlerim kalp taşlamak gibidir. Teklif gelmedi. Siyasi olarak tenkitlerim, AK Parti'ye yakınlık hissettirebilir. Ben bu işi meslek olarak yapmıyorum. AK Parti'de her şey doğru yapsın, uzun yıllar iktidarda kalsın. Biz siyasete ritim kazandırmaya çalışıyoruz. Siyasetin içine düştüğü nobran o dil bizde olmayınca, benim bu söylediklerim karşısında AK Parti'ye yakınlık olarak hissettiriyor. Tekrar ediyorum teklif gelmedi" dedi.