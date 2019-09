Yavrusu karnında ölen anne kedi ameliyatla kurtarıldı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yavrusu anne karnında ölen ve kanaması olduğu için de acı çeken bir kedi ameliyatla kurtarıldı. Hamile kedinin sahibinin yardım çağrısı sonrası sosyal medyada faaliyet gösteren "Beyşehir’in anneleri" adlı kadın grubu yardımda bulunarak kedinin ameliyat olması sağlandı.

Sosyal medyada ‘Beyşehir’in anneleri’ olarak faaliyet gösteren bir kadın grubu, yavrusu karnında ölen hamile kedinin yaşamını sürdürmesi adına bir aile tarafından yapılan maddi yardım talebi paylaşımı üzerine harekete geçti. Yavrusu karnında ölen kedinin yaşaması için gerekli tıbbi müdahalenin yapılabilmesi amacıyla ücret olarak istenen 400 lira, hayvansever kadınlar tarafından sosyal medya paylaşımları sayesinde kısa sürede toplanarak ilgili aileye ulaştırıldı. Toplanan yardım parasıyla tıbbi müdahalede bulunmak üzere bir veteriner kliniğine götürülen hamile kedi, yapılan operasyonun ardından ölü yavrusu karnından alınarak zehirlenmek suretiyle ölümden kurtarıldı.

Beyşehir’in Anneleri Grubu Yöneticisi Melek Şahap, ilçede yaşayan 10 bin anneye ulaşan bir sosyal medya grubu olduklarını vurgulayarak, sadece kadınlara değil, yardıma ihtiyacı olan her kesime ulaşıp dertlerine derman olmaya çalıştıklarını belirtti. Beyşehir’in Anneleri Grubu’na bir anneden yaptığı paylaşımla gelen talep üzerine yardım edebilmek için gruptaki hayvanseverlerle kısa sürede iletişime geçtiklerini vurgulayan Şahap, “Anneler grubu olarak, maddi imkanı iyi olmamasına rağmen sokaklarda gezerken görüp sahiplendiği can dostlarımızdan bir kediyi evinde beslemeye başlayan bir hayvansever annemizin yardım çığlıklarına kulak verdik. Sahip olduğu hamile olan kedisini bir veteriner kliniğine götürdüğünü belirten hayvansever annemiz, yapılan muayenede karnındaki yavrusunun ölü olduğunun belirtilmesi ve operasyon için 400 lira istenmesi üzerine buna maddi imkanının olmadığını belirterek grubumuzdan yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine grubumuzda üye olan hayvansever ailelerden gerekli 400 liranın toplanabilmesi için yardım kampanyası başlattık. Sağ olsun duyarlılık gösteren hayvansever annelerimiz çok kısa bir sürede aralarında topladıkları bu miktarı, hamile kedisi için yardım bekleyen anneye ulaştırdı. Bu sayede ilgili klinikte yapılan ameliyatla ölü yavru hamile kedimizin karnından alındı. Böylece zehirlenmekten kurtarılan anne kedinin de hayata tutunmasını sağlamış olduk. Bu konuda yardım eden, duyarlılık gösteren tüm hayvansever annelerimize grup yöneticisi olarak teşekkür ediyorum. Kedimizin sağlık durumunun şu anda iyi olduğunu öğrendik ve besleyenailemizle birlikte can dostumuza uzun ömürler diliyoruz” dedi.