0553 313 94 23

Yavrusu karnında ölen anne kedi ameliyatla kurtarıldı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yavrusu anne karnında ölen ve kanaması olduğu için de acı çeken bir kedi ameliyatla kurtarıldı.

13 Eylül 2019 Cuma 11:05
Yavrusu karnında ölen anne kedi ameliyatla kurtarıldı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yavrusu anne karnında ölen ve kanaması olduğu için de acı çeken bir kedi ameliyatla kurtarıldı. Hamile kedinin sahibinin yardım çağrısı sonrası sosyal medyada faaliyet gösteren "Beyşehir’in anneleri" adlı kadın grubu yardımda bulunarak kedinin ameliyat olması sağlandı.


Sosyal medyada ‘Beyşehir’in anneleri’ olarak faaliyet gösteren bir kadın grubu, yavrusu karnında ölen hamile kedinin yaşamını sürdürmesi adına bir aile tarafından yapılan maddi yardım talebi paylaşımı üzerine harekete geçti. Yavrusu karnında ölen kedinin yaşaması için gerekli tıbbi müdahalenin yapılabilmesi amacıyla ücret olarak istenen 400 lira, hayvansever kadınlar tarafından sosyal medya paylaşımları sayesinde kısa sürede toplanarak ilgili aileye ulaştırıldı. Toplanan yardım parasıyla tıbbi müdahalede bulunmak üzere bir veteriner kliniğine götürülen hamile kedi, yapılan operasyonun ardından ölü yavrusu karnından alınarak zehirlenmek suretiyle ölümden kurtarıldı.


Beyşehir’in Anneleri Grubu Yöneticisi Melek Şahap, ilçede yaşayan 10 bin anneye ulaşan bir sosyal medya grubu olduklarını vurgulayarak, sadece kadınlara değil, yardıma ihtiyacı olan her kesime ulaşıp dertlerine derman olmaya çalıştıklarını belirtti. Beyşehir’in Anneleri Grubu’na bir anneden yaptığı paylaşımla gelen talep üzerine yardım edebilmek için gruptaki hayvanseverlerle kısa sürede iletişime geçtiklerini vurgulayan Şahap, “Anneler grubu olarak, maddi imkanı iyi olmamasına rağmen sokaklarda gezerken görüp sahiplendiği can dostlarımızdan bir kediyi evinde beslemeye başlayan bir hayvansever annemizin yardım çığlıklarına kulak verdik. Sahip olduğu hamile olan kedisini bir veteriner kliniğine götürdüğünü belirten hayvansever annemiz, yapılan muayenede karnındaki yavrusunun ölü olduğunun belirtilmesi ve operasyon için 400 lira istenmesi üzerine buna maddi imkanının olmadığını belirterek grubumuzdan yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine grubumuzda üye olan hayvansever ailelerden gerekli 400 liranın toplanabilmesi için yardım kampanyası başlattık. Sağ olsun duyarlılık gösteren hayvansever annelerimiz çok kısa bir sürede aralarında topladıkları bu miktarı, hamile kedisi için yardım bekleyen anneye ulaştırdı. Bu sayede ilgili klinikte yapılan ameliyatla ölü yavru hamile kedimizin karnından alındı. Böylece zehirlenmekten kurtarılan anne kedinin de hayata tutunmasını sağlamış olduk. Bu konuda yardım eden, duyarlılık gösteren tüm hayvansever annelerimize grup yöneticisi olarak teşekkür ediyorum. Kedimizin sağlık durumunun şu anda iyi olduğunu öğrendik ve besleyenailemizle birlikte can dostumuza uzun ömürler diliyoruz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elazığ'da otomobil tıra çarptı: 2 ölü
    1. Elazığ'da otomobil tıra çarptı: 2 ölü
    2. Dirar, Fas - Cezayir maçına..
    3. Tunus eski Cumhurbaşkanı bin Ali..
    4. Muğla Büyükşehir’den Kırsal Kalkınma..
    5. Yörüklerin gelir kapısı Akdağ
    6. Emlakçılara yeni düzenleme anlatıldı
    7. Hakkari Valiliğinden ‘Özel Güvenlik..
    8. Niğde merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu
    9. Diyarbakır'daki evlat nöbeti giderek..
    10. "Bu toprakların çocuklarına yatırım..
    11. Çapa’dan Eskişehirspor’a veda mesajı
    12. Ambulanslarla 8 ayda 4 milyon kişi..
    13. Gençlerbirliği yeni bir sayfa açmak..
    14. Kilis’te silah operasyonu :1 gözaltı
    15. Kendi imkânlarıyla öğrendiği ’’Naht’’..
    16. Çaybaşı antrenmanlarla form tutuyor
    17. TCMB'den repo ihalesi
    18. Forum Diyarbakır AVM nişanlı çiftin ev..
    19. Ablasını öldürdüğü iddia edilen zanlı..
    20. Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    21. Adana'da derbi heyecanı
    22. (Düzeltme) Heykeli jandarma kurtardı
    23. Antibiyotik direnci sepsisle..
    24. "Şiddeti genel boyutta da ele almak..
    25. Yavrusu karnında ölen anne kedi..
    26. Paralimpik sporcular Dünya..
    27. Özel gereksinimli çocukların..
    28. Iraklı hasta şifayı Kayseri Doktoröz..
    29. KGD’den Kaymakam Çam’a ziyaret
    30. Olay adam The Sun’a haber oldu
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...