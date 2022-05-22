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Yerel Yavrularını korumak isteyen kedi canını hiçe sayıp yılanla savaştı! O anlar anbean kaydedildi
Yerel

Yavrularını korumak isteyen kedi canını hiçe sayıp yılanla savaştı! O anlar anbean kaydedildi

İstanbul Büyükçekmece'de bir evin bahçesine giren yılan ile canını hiçe sayarak yavrularını korumaya çalışan kedinin mücadelesi cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-05-22 19:16:00 - 2022-05-22 19:26:11

Büyükçekmece'de bir evin bahçesine giren yılan ile yavrularını korumaya çalışan kedinin mücadelesi, ev sahibinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün gündüz saatlerinde Kumburgaz Mahallesi'nde gerçekleşti. Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan yılan evin bahçesine girdi. Bahçede bir süre oyalanan yılan, apartman sakinlerinin dikkatini çekti. Hayvanı gören ev sahibi büyük bir şok yaşarken, yavrularını yılandan korumaya çalışan kedinin mücadelesi cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Kedinin bir süre kovalamasının ardından yılan, bahçeden çıkarak kayboldu.

Kedinin yılana karşı mücadelesi cep telefonu kamerasında

Yaşanan o anlar ev sahibinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde evin bahçesine giren yılanın, kediye saldırmasının ardından bir süre daha bahçede kalarak ortadan kaybolduğu görülüyor.

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