Yavru Vatan'dan destek mesajı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na desteğini açıkladı.
Açıklamayı, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu yaptı.
Bakan Ertuğruloğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki teröristlerce üs olarak kullanılan bölgelere yönelik başlattığı harekatı desteklediklerini söyledi.
AA'nın haberine göre, Ertuğruloğlu, yayınladığı mesajda şöyle dedi:
"Ana vatanımız Türkiye’nin, hudut güvenliğini sağlamak ve terörü kaynağında yok etmek maksadıyla başlattığı Pençe Kılıç Hava Harekatı’nın hedefine ulaşmasını, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin muzaffer olmasını yürekten temenni ediyorum."