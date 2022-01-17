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Yerel Yavru kediyi aracın motorundan çıkarmak için kedi sesi dinlettiler... İşte sonuç
Yerel

Yavru kediyi aracın motorundan çıkarmak için kedi sesi dinlettiler... İşte sonuç

Antalya'da itfaiye ekibi, minibüsün motor kısmına giren yavru kediyi kurtarabilmek için cep telefonundan kedi sesi dinletti.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 16:34:00 -
Yavru kediyi aracın motorundan çıkarmak için kedi sesi dinlettiler... İşte sonuç

Lüks minibüs sahibi Sevgi Akçan, yolda seyir halindeyken aracının motor kısmından kedi sesi geldiğini fark etti. Aracını otoparka çeken Akçan, kaputu açtığında kedi sesini duyunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayıp, yardım istedi.

Adrese gelen itfaiye ekibi, motor kısmında olduğu anlaşılan yavru kediyi kurtarmak için uzun süre uğraştı.

Ekipteki bir kişi, yavru kedinin motordan çıkması için cep telefonundan kedi sesi dinletti. Buna rağmen kedi bulunamayınca tutanak tutan itfaiye ekibi, olay yerinden ayrıldı.

Kedinin motordan çıkıp gitmiş olabileceğini söyleyen araç sahibi Sevgi Akçan, "O bir can taşıyor. Ona bir şey olursa üzülürüm. Bu yüzden arayıp, ekiplerden yardım istedim. Sanıyorum bulunduğu yerden inip gitmiş" dedi.

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