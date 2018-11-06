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Yavru kediye bunu yaptılar!

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, bir yavru kedi ayakları kesilmiş halde bulundu.

06 Kasım 2018 Salı 18:25
Yavru kediye bunu yaptılar!

Ordu’nun Altınordu ilçesinde yavru bir kediayakları kesilerek telef edilmiş halde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Şirinevler Mahallesi’ndeki bir sitede yaşayanlar tarafından bakılan yavru kedi, ayakları kesilmiş bir şekilde telef olmuş halde bulundu. Kediyi besleyen site sakinleri gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Site sakinleri, yavru kedinin kimseye zararı olmadığını, bunu yapanların cani olduğunu belirtirken, kediyi bu hale getiren kişi veya kişilerin bulunmasını istediklerini söylediler.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 18:25
  1. Ordu
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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