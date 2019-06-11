Yavru karacalar, fındık bahçesinde bulundular DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Çilimli ilçesi Bıçkıbaşı köyünde fındık bahçesinde bulunan 2 yavru karaca, tedavilerinin ardından Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına getirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Çilimli ilçesi Bıçkıbaşı köyünde fındık bahçesinde bulunan 2 yavru karaca, tedavilerinin ardından Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına getirildi.

Çilimli ilçesi Bıçkıbaşı köyünde köylüler tarafından fındık bahçesinde 2 adet karaca yavrusu görüldü. Yavru karacalar için vatandaşlar hemen Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğüne haber verildi. Ekipler ardından Bıkçıbaşı köyüne giderek alınmadan önce annelerinin gelme ihtimaline karşılık bir süre alanda beklediler. Anne karaca gelmeyince yavrularda da hafif yaralar olduğu tespit edilince yavrular veterinerde tedavi ettirilip Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına yerleştirildi. Tedavilerinin tamamlanmasının ardından yavru karacalar doğal yaşam alanlarına tekrar geri salınacak.

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