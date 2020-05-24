Yavru domuzun boynundaki kelepçeyi çıkarmak için seferber oldular

Muğla’nın Milas ilçesi Güllük mahallesinde yavru domuzun boynuna takılan plastik kelepçeyi, vatandaşların uzun çabası sonrası çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Milas’ın Güllük Mahallesi’nde gece saatlerinde otomobille seyreden vatandaşlar, yol kenarında domuz sürüsünü gördü. Sürüdeki bir yavru domuzun boynunda bir cismin parladığını fark eden duyarlı vatandaşlar, domuzun boynundaki cismin plastik kelepçe olduğunu anlamaları üzerine domuzu yakalayan vatandaşlar plastik kelepçeyi çıkarıp domuzu doğaya geri saldı.

Domuzun boynundan kelepçeyi çıkaran vatandaşlardan Fırat Bozdağ, “Biz Güllük’te araçla gidiyorduk. Yol kenarındaki yavru domuzun boynunda bir şey parladığını fark edince hemen durduk. Hayvan biraz da topallayarak yürüyordu. Tam çalıların içine girmek üzereyken yakaladım ve kelepçeyi çıkardık. Kelepçeyi ya biri boynuna taktı, ya da çöpleri ve toprağı eşelerken boynuna dolandı. Kelepçeyi çıkardıktan sonra domuzu bıraktım” şeklinde konuştu.