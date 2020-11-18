  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yavru boz ayılar Ovakorusu'nun maskotu oldu
Aktüel

Yavru boz ayılar Ovakorusu'nun maskotu oldu

Çeşitli sebeplerle doğada yaşamayacak duruma düşen ve Türkiye'nin farklı noktalarından Bursa'ya getirilen 5 yavru boz ayı, Karacabey'deki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde koruma altına alınarak özenle bakılıyor - Yavrular, yüksek proteinli özel yemlerin yanı sıra armut, havuç, elma, taze meyve ve ekmekle besleniyor

Yeniakit Publisher
2020-11-18 11:12:22 -
Yavru boz ayılar Ovakorusu'nun maskotu oldu

BURSA (AA) - SERGEN SEZGİN - Türkiye'nin farklı noktalarında annesinden ayrılıp doğada yaşamayacak duruma gelen 5 yavru boz ayı, koruma altına alındıkları Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinin maskotu oldu.

''Ayılara Özgürlük" projesi kapsamında 1994'te başlatılan "Libearty-Türk Ayı Projesi" kapsamında Türkiye'nin çeşitli yerlerinden toplanan ayıların bakımı ve rehabilitasyonu için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce 1996 yılında kurulan merkez faaliyetini sürdürüyor.

Bursa 2. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak açılan Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde ülkenin dört bir tarafından çeşitli sebeplerde getirilen 66 yetişkin boz ayı yer alıyor.

Farklı hikayelerle annelerinden ayrılan ve doğada yaşamayacak duruma gelen 5 yavrunun getirilmesiyle ayı sayısı 71'e yükselen merkezde hayvanlar kendileri için oluşturulan alanda özel olarak bakılıyor.

Ortalama 8 aylık yavru ayı yüksek proteinli özel yemlerin yanı sıra armut, havuç, elma, taze meyve ve ekmekle besleniyor.

Meraklı bakışları ve ürkek tavırlarıyla merkezin maskotu haline gelen yavru ayıların genel muayeneleri, merkezde görevli uzman veterinerler tarafından da düzenli kontrol ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyayı uyardı: Koronavirüsten daha tehlikeli!
Dünya

Dünyayı uyardı: Koronavirüsten daha tehlikeli!

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, iklim değişikliği bağlantılı afetlerin sayısının giderek arttığına dikkat çekerek "..
2021 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi
Ekonomi

2021 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan "Bakanlığımızın 2021 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi." açıklamasını yaptı...
Son dakika! MEB tarihi açıkladı
Eğitim

Son dakika! MEB tarihi açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni koronavirüs tedbir kararlarını duyurmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, "Resmi, özel, ör..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay