Yavaş’tan çiftçiye tohum kazığı! İmdada Sincan Belediyesi yetişti

Sincan Belediyesi’nin verdiği tohumların haşatını toplamaya başlayan çiftçiler aldıkları verimden de memnun olurken sözünü tutmayan Yavaş’a tepki gösterdi. Çiftçilerden Necdet Akpınar, şunları söyledi: “Sincan Belediyesi’nin geçtiğimiz sezon biz çiftçilere hibe ettiği tohumlardan oldukça memnunuz. Belediyenin bize verdiği tohum ile 500 dönüm arazi ekimi yaptık. Çok güzel verim aldık. Belediye başkanımızdan Allah razı olsun. Yavaş buraya tek bir çivi dahi çakmadı. Koskoca büyükşehir Belediyesi çiftçiye destek sözü veriyor ama alakası olmayan bahanelerle bu sözünü yerine getirmiyor. Elle tutulur hiçbir hizmeti de yok.”

BOŞUNA GÜVENMİŞİZ

Ali Rıza Gürbüz de, şöyle konuştu: “Sincan belediyemizin bize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Çiftçiye böyle destekler verilecek ki üretim artacak ekonomi canlanacak. Üretmeden kazanamayız. Bugün bize verilen en ufak destek bizi mutlu ediyor. Sincan Belediyemiz her konuda da bize destek oluyor. Çocuklarımıza park alanları inşa ediliyor. Konağımız yapılıyor. Ama buna benzer işleri ne yazık ki Büyükşehir Belediyesi’nden göremedik. Burada kendi sorumluluk alanlarında bir gün olsun bir çivi çaktıklarını göremedik. Bize destek vereceğini söylemişti. Ona güvenip elimizdeki tohumlukları sattık. Tohumsuz kaldık. Seçimden önce verdiği vaatleri de yerine getirmedi.”

YAVAŞ’IN FAYDASI OLMADI

Yavuz Ozansoy ise şunları dile getirdi: “Tohum desteğinden dolayı Sincan Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizim zor zamanımızda yanımızda oldular. Yerli ve milli tohumla ülke ekonomisine katkı sağladık. Çok da verimli bir sezon geçirdik. Ekonomik anlamda da bize çok katkısı oldu bu hibenin. Sincan belediyemizin dağıttığı buğdayın devamını bekliyoruz. ABB de bir kere verdi ama daha sonra bunu kesti. Tekrarını istediğimizde bize zorluk çıkardı. Biz bu ülkeye hizmet ediyoruz. Ama bize zorluk çıkarılıyor. Sincan belediyemiz her zaman yanımızda oldu. 4 buçuk yıldır Mansur Yavaş, bize hiç yardımcı olmadı. Hiçbir faydası olmadı.”

4.5 YILDIR GÖRMEDİK

Enver Erdem de, şunları ifade etti: “Sincan Belediyemizin yaptığı bu hizmetten oldukça memnunuz. Devamı da inşallah gelecektir. Bu destek bizi hem ekonomik anlamda rahatlattı hem de üretimimizi arttırdı. Masraflarımız azaldı. Sincan belediyemiz bizi hep destekledi. En ufak sorunumuzda belediyemiz hemen yardımcı oldu. Kendi sorumluluk bölgelerinde ben bir şey yaptığını görmedim Büyükşehir Belediyesi’nin. 4 buçuk yıldır ne Mansur Yavaş’ı ne de bir ekibini gördük. Köyümüze bir hizmeti olmadı. Bize seçimden önce verdiği hiçbir vaadi yerine getirmedi.”



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