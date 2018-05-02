Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yavaş yemek yiyin, formda kalın

Kilo vermenin tek yolu sıkı diyetler değil! Yemeğinizi yavaşça ve çiğneyerek yiyerek kilo verebilirsiniz. İşte yavaş yemenin kilo vermeye etkileri...

02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:40
Yavaş yemek yiyin, formda kalın

DAHA UZUN SÜRE TOKLUK HİSSİ

Yapılan bilimsel araştırmalar sonucu kilo verdirdiği ortaya çıkan yavaş yemek yeme alışkanlığı, kişinin daha uzun süre tok kalmasına yardımcı oluyor. İştah ve alınan kalorilerin çoğu hormonlar tarafından yönetildiği için, doyma hissi de hormonlar sayesinde açığa çıkıyor. Fakat hızlı yemek yenildiğinde hormonlar beynin daha geç uyarılmasına ve sürekli açlık hissine sebepoluyor.

YEMEK YAVAŞ YENDİĞİNDE DAHA AZ BESİN TÜKETİLİYOR

Yemek yavaş yenildiğinde daha az besin tüketiliyor ve alınan kalori miktarı da azalıyor. Çünkü açlık hormonları acele yenilen yemek esnasında ortaya çıkıyor. Ayrıca yemeğin hızlı yenilmesi kan şekerinde ani yükselmelere ve ani açlık krizlerini de beraberinde getirebiliyor. Bu nedenle yemeği yavaş tüketmek kilo almanızı engelliyor.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:40
  1. yavaş yemek
  2. zayıflamak
  3. sağlıklı beslenme

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'de askeri uçak kazası! Ölüler var
    1. ABD'de askeri uçak kazası! Ölüler var
    2. Dünya yıldızları onun için sahaya..
    3. ABD askeri uçak düştü
    4. Fenerbahçe derbi maçta sahaya..
    5. Kassam komutanı suikastinde flaş gelişme
    6. BAE Yemen'i de karıştırıyor! Devrimci..
    7. Kadın beyni erkeğinkinden daha fazla..
    8. Alman Ordusu dökülüyor! Şoke eden..
    9. Recep İvedik, Şahan'dan Cerrahpaşa..
    10. ''Fanatik Budistler, Müslüman..
    11. İsrail'de skandal olay! 'Sen benim..
    12. Gazze felaketle karşı karşıya
    13. 'Gece mezarlıkta ağlayan kız sesi'..
    14. 'Biz Spor Değil, Skor Seviyoruz'
    15. Kurtlar Vadisi oyuncusu vekillik için..
    16. Aykut Kocaman istifa ediyor!
    17. UNESCO'da bir ilk! Türkçe yapıldı
    18. Rus savaş gemisi Boğaz'dan geçti
    19. Pozitif kareler! İyi ki varsınız
    20. Bu yöntemle diz ağrınız anında..
    Temel Reis'e kötü haber: Seçim hayalleri suya düştü
    Temel Reis'e kötü haber: Seçim hayalleri suya düştü
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Hükümet'in verdiği paket Portakal'ı çıldırttı!
    Hükümet'in verdiği paket Portakal'ı çıldırttı!