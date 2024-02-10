Yavaş yavaş telaş başladı
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a bağlı ekipler, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok'un afişlerini kaldırıyor.
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’a bağlı zabıta ekipleri Cumhur İttifakının Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un seçim afişlerini kaldırmak için sokak geziyor.
Bu sabah saatlerinde sivil giyimli belediye görevlilerinin, zabıta araçları ve vinçle eşliğinde, muhtelif cadde ve sokaklarda bulunan seçim afişlerini tek tek kopardıkları belirlendi.
Yavaş yönetimin hazımsızlığını duyarlı vatandaşlar cep telefonuyla kayıt altına aldı.
Gündem
Yıllar önce yapılması gereken Mamak metrosunun ihalesini bile beceremediler! Şirketler Mansur Yavaş’a güvenmedikleri için rekabet dahi etmedi