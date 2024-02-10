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Yavaş yavaş telaş başladı

Yeniakit Publisher
2024-02-10 16:43:00 -

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a bağlı ekipler, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok'un afişlerini kaldırıyor.

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’a bağlı zabıta ekipleri Cumhur İttifakının Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un seçim afişlerini kaldırmak için sokak geziyor.

Bu sabah saatlerinde sivil giyimli belediye görevlilerinin,  zabıta araçları ve vinçle eşliğinde, muhtelif cadde ve sokaklarda bulunan seçim afişlerini tek tek kopardıkları belirlendi.

Yavaş yönetimin hazımsızlığını duyarlı vatandaşlar cep telefonuyla kayıt altına aldı.

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Yorumlar

resat

mansur yavaş ,yavaş seçim çalışmalarına başlamış,,parti logosunuda bi göstersede millette kime oy vereceğini anlasa bari

şüayıp

Korkunun ecele faydası yoktur,İnsan hakları anlayışları bu kadar
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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