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Medya Yavaş ol Fikri Sağlar! Haddini bil başörtüsü düşmanı
Medya

Yavaş ol Fikri Sağlar! Haddini bil başörtüsü düşmanı

Türkiye’de cami sayısının fazla olduğunu savunup, "Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var" herzelerini yumurtlayan CHP'li Fikri Sağlar, yine saçmaladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 10:22:00 -
Yavaş ol Fikri Sağlar! Haddini bil başörtüsü düşmanı

Türkiye’de cami sayısının fazla olduğunu savunup, "Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var" herzelerini yumurtlayan CHP'li Fikri Sağlar, yine saçmaladı.

İslam karşıtı Birgün'de kaleme aldığı yazısında, "İstanbul'da 20 yıllık kara bir düzen olduğunu ve bu düzeni Ekrem İmamoğlu'nun yıktığını" iddia eden Sağlar, kin kokan sözlerine şöyle devam etti:

"AKP ve Soylu’nun İBB’yi geri almak için uyguladığı her entrikanın birinci nedeni, İBB’nin 5 milyar doları geçen bütçesi!

20 yıldır AKP bu kaynağı kullanarak laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ne düşman olan tarikat, cemaat, vakıf ve dernekleri besledi…

İBB, sadece bunların değil, aynı zamanda çeteleşen yandaşlarının da gelir kaynağıydı!

AKP, İstanbul’a ihanet ederek her yeri acayip binalarla betona çevirdi!

Dünyanın en güzel kenti olan İstanbul yağmalandı!

Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da kurulan ve AKP’nin yaşam kaynağı olan, etik, ahlak ve yasa dışı 20 yıllık bu “kara düzeni” yıkan bir güç oldu!"

 

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Yorumlar

Dallı

CHP ZHNİYETİNİN HİÇBİR ZAMAN DEĞİŞMEYECEĞİNİ GÖSTEREN İFADELER.SEÇİM ZAMANI TAKİYYE.BELKİ BİRAZ HELALLEŞME FASLI ERKEN BAŞLADI AMA BAK ADAM KILÇIK ATMIŞ KK YA.

Nur

İmamın neyi meselapeşkeş çekerken gördünmü. ÖyleRabbim sorgulayacak seni gözünle şahit olmadığın hiç bir şey için konuşma neyin şeyi isen
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