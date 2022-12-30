Yavaş ol Fikri Sağlar! Haddini bil başörtüsü düşmanı

Türkiye’de cami sayısının fazla olduğunu savunup, "Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var" herzelerini yumurtlayan CHP'li Fikri Sağlar, yine saçmaladı.

İslam karşıtı Birgün'de kaleme aldığı yazısında, "İstanbul'da 20 yıllık kara bir düzen olduğunu ve bu düzeni Ekrem İmamoğlu'nun yıktığını" iddia eden Sağlar, kin kokan sözlerine şöyle devam etti:

"AKP ve Soylu’nun İBB’yi geri almak için uyguladığı her entrikanın birinci nedeni, İBB’nin 5 milyar doları geçen bütçesi!

20 yıldır AKP bu kaynağı kullanarak laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ne düşman olan tarikat, cemaat, vakıf ve dernekleri besledi…

İBB, sadece bunların değil, aynı zamanda çeteleşen yandaşlarının da gelir kaynağıydı!

AKP, İstanbul’a ihanet ederek her yeri acayip binalarla betona çevirdi!

Dünyanın en güzel kenti olan İstanbul yağmalandı!

Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da kurulan ve AKP’nin yaşam kaynağı olan, etik, ahlak ve yasa dışı 20 yıllık bu “kara düzeni” yıkan bir güç oldu!"