Yavaş ol Emre dede! Kongar’dan skandal yazı

Cumhuriyet'in kıdemli AK Parti karşıtı yazarlarından Emre Kongar, yine akıl almaz bir yazıya imza attı. Kongar, darbecileri ve teröristleri temize çıkarmak için canhıraş bir gayrete girdiği yazısında, Ekrem İmamoğlu'na verilen cezayı da diline doladı.

İşte o skandal yazının ilgili bölümü:

"Değerli okurlarım:

Montrö açıklamasından dolayı haksız ve hukuksuz yargılanan amiralleri ve generali...

28 Şubat ve Gezi Direnişi davalarında mahkûm edilenleri...

Haksızlığa uğrayan çağdaş avukatları...

Hasta, yaşlı ve lohusa mahkûmları...

Kavala’yı, Demirtaş’ı...

KHK’lileri...

UNUTMADIM, KANIKSAMADIM!

Ama bugün işlerin artık iyice çığırından çıktığı ve tarikatların gölgesindeki “Şahsım Devletinde” haksızlık ve hukuksuzlukların, göz göre göre, pek çok yanlışa rağmen, kasten yapıldığı hususunu vurgulamak istiyorum.

Son örnek İmamoğlu’na açılan “Ahmak” davası ve bu davada verilen karar."