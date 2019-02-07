Yavaş deprem gizli deprem nedir? Yavaş deprem Kuzey Anadolu Fay Hattı’nı etkiler mi?

İstanbul’da yavaş deprem oldu mu? Gizli deprem ne zaman ve nerede oldu? Son dakika yavaş deprem haberi. İngiliz basını, 2016 yılında İstanbul'un birkaç kilometre güneyinde 5.8 büyüklüğünde bir deprem olduğunu yazdı. Araştırmacılara göre 2016'daki bu yavaş deprem, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın yeniden hareketlenmesi anlamına gelebilir.

İngiliz Guardian gazetesi, 2016 yılı yaz aylarında İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem yaşadığını yazdı. 'Earth and Planetary Science Letters' adlı jeoloji yayınında yer alan makaleye dayandırılan haberde 'yavaş deprem' olarak adlandırılan bu sarsıntının yaklaşık 50 güne yayıldığı belirtiliyor. Deprem'in merkez üssünün, İstanbul'un birkaç kilometre güneyi olduğu, bu depremi bölgede inceleme amaçlı bir sondaj deliğindeki gerilme-ölçerden elde edilen veriyle saptadığı detaylarına yer veriliyor.

Yavaş deprem nedir?

Yavaş depremler, yer sarsıntısı sonucu enerjinin saniyelerden dakikalara değil, saatlerden aylara uzanan sürelerde açığa çıkması olarak tanımlanıyor. Yavaş deprem konusunda uzanlar ne diyor? Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (İTÜ), "Yavaş deprem diye bir sey olmaz. Depremde enerji bir anda açığa çıkar. Enerjinin yavaş yavaş açığa çıkması olmaz. Zaten 'deprem yerin gerginliğinin birden bire boşalmasıdır. Bu gaz değil ki birden bire çıksın. Bizim 'krip' (yavaş akma) dediğimiz bir olay var. Bu durumda kırılma olmadan büzülerek yerin iki yanağı yürür, buna da deprem denmez. O ʻkrip' noktasında daha sonra kırılma olabilir. O zaman deprem olur, o vaziyette de enerji zaten açığa çıkar" ifadesini kullandı.