Yatsı namazı kaç rekattır? Yatsı namazı nasıl kılınır?

Yatsı namazı kaç rekat nasıl kılınır? Yatsı namazının kılınışı. Akşam namazı 13 rekattır. Önce 4 rekat yatsı namazının ilk sünneti kılınır. Sonra da 4 rekat yatsı namazının farzı kılınır. Yatsı namazının farzından sonra iki rekat son sünnet kılınır. Yatsı namazının son sünnetinden sonra da 3 rekat vitr namazı kılınır ve böylelikle beş vakit namazın son vakti olan yatsı namazı da kılınmış olunur.

Yatsı namazının ilk sünnet nasıl kılınır?

Yatsı namazının ilk sünneti şu şeklide kılınır: 1. rekat besmele çektikten sonra ‘Niyet ettim Allah rızası için yatsı namazının 4 rekat ilk sünnetini kılmaya’ diye niyet edilir. Niyetten sonra Allahu Ekber diyerek iftitah tekbiri alınır ve aller bağlanarak namaza başlanır. Tekbirden sonra Sübhaneke duası okunur. Subhaneke'nin ardından Euzu besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur. Fatiha'dan sonra 1 zammı sure okunur misal Kafirun Suresi okunur. Surenin ardından Allahu Ekber diyerek rükuya gibidir ve 3 defa Sübhane rabbiyel azim denir. Rukudan kalkarken semiallahü limen hamideh doğrulunca rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve 3 defa Sübhane rabbiyel ala denilir ve ardından Allahu Ekber diyerek oturulur ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve yine 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir. Secdeden Allahu Ekber diyerek ikinci rekat için ayağa kalkılır.

Yatsı namazının sünnetinin ikinci rekatı nasıl kılınır?

Yatsı namazının sünnetinni ikinci rekatına kalkınca kıyamda iken besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir zammı sure okunur misal Kureyş Suresi okunur. Surenin ardından Allahu Ekber diyerek rükuya gidilir ve 3 defa Sübhane rabbiyel azim denir. Rukudan kalkarken semiallahü limen Hamide ve doğrulunca rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir ardından Allahu Ekber diyerek oturulur ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek iki defa secdeye gidilir ve yine 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir. Secdeden kalkarken Allahu ekber denir ve oturulur ilk oturuşta Ettehiyyatü, Salli ve Barik duaları okunur ve Allahu Ekber diyerek 3. rekat için ayağa kalkılır.

Yatsı namazının sünnetinin üçüncü rekatı nasıl kılınır?

Yatsı namazının sünnetinin üçüncü rekatına kalkınca kıyamda iken besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir sure okunur misal olarak Tebbet Suresi okunur. Surenin arkandan Allahu Ekber diyerek rukuya gibidir ve 3 defa Sübhane rabbiyel azim denir rukudan kalkarken doğrulunca rabbena lekel hamd deni. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir ardından Allahu Ekber diyerek oturulur ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek iki defa secdeye gidilir ve yine 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir. Secdeden Allahu Ekber diyerek dört rekat için ayağa kalkılır.

Yatsı namazının sünnetinin dördüncü rekatı nasıl kılınır?

Yatsı namazının sünnetinin dördüncü rekatına kalkınca kıyamda iken besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir zammı sure okunur misal olarak İhlas Suresi okunur. Surenin ardından Allahu Ekber diyerek rükuya gidilir ve 3 defa Sübhane rabbiyel azim denir rukudan kalkarken Semi allahulimen hamide denilir ve doğrulunca rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir ardından Allahu Ekber diyerek oturulur ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek iki defa secdeye gidilir ve yine 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir. Secdeden kalkarken Allahu ekber denir ve oturulur. Son oturuşta Ettehiyyatü Allahümme Salli Allahümme Barik ve rabbena duaları okunur duaların ardından Esselamu aleyküm ve rahmetullah diye önce sağa sonra sola selam vererek yatsı namazının ilk sünneti tamamlanmış olunur.

Yatsı namazının farzı nasıl kılınır?

Yatsı namazının farzı 4 rekattır. Yatsı namazının farzının ilk rekatı nasıl kılınır? Yatsı namazının farzının kılınışı. Erkekler farz namazlarda önce kamet getirir ve farz namazları cemaatle kılmaya gayret ederler. Yası namazının farzı 4 rekattır ve şu şekilde kılınır: 1. rekat Euzu Besmele çektikten sonra Niyet ettim Allah rızası için yatsı namazının 4 rekat farzını kılmaya diye niyet edilir. Niyetten sonra Allahu Ekber diyerek iftitah tekbiri alınır ve eller bağlanarak namaza başlanır. Tekbirden sonra Sübhaneke duası okunur. Sübhanekenin ardından Euzu besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir zammı sure okunur misal olarak Fil Suresi okunur surenin ardından Allahu Ekber diyerek rükuya gibidir ve 3 defa Sübhane rabbiyel azim denir rukudan kalkarken semiallahü limen Hamide doğrulunca rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir ardından Allahu Ekber diyerek oturulur ana oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek iki defa secdeye gidilir ve yine 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir. Secdeden Allahu Ekber diyerek ikinci rekat için ayağa kalkılır.

Yatsı namazının farzının ikinci rekatı nasıl kılınır?

İkinci rekata kalkınca kıyamda iken besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir zammı sure okunur misal olarak Kureyş Suresi okunur. Allahu Ekber diyerek rukuya gibidir ve 3 defa Sübhane rabbiyel azim denir rukudan kalkarken semiallahü limen Hamide doğrulunca rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir ardından Allahu Ekber diyerek oturulur. Ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek iki defa secdeye gidilir ve yine 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir. Secdeden kalkarken Allahu ekber denir ve oturulur ilk oturuşta Ettehiyyatü duası okunur ve Allahu Ekber diyerek 3 rekat için ayağa kalkılır.

Yatsı namazının farzının üçüncü rekatı nasıl kılınır?

Yatsı namazını farzında 3. rekata kalkınca kıyamda iken besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur. Fatiha'nın ardından Allahu Ekber diyerek rükuya gidilir ve 3 defa Sübhane rabbiyel azim denir rukudan kalkarken semiallahü limen hamideh doğrulunca rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve 3 defa Sübhanerabbiyel Ala denilir ardından Allahu Ekber diyerek oturulur. Ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek iki defa secdeye gidilir ve yine 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir. Secdeden Allahu Ekber diyerek 4 rekat için ayağa kalkılır.

Yatsı namazının farzının dördücü rekatı nasıl kılınır?

4 rekata kalkınca kıyamda iken besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur. Fatiha'nın ardından Allahu Ekber diyerek rükuya gidilir ve 3 defa Sübhane rabbiyel azim denir rukudan kalkarken Semi allahulimen Hamide doğrulunca rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir ardından Allahu ekber diyerek oturulur ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek iki defa secdeye gidilir ve yine 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir Secdeden kalkarken Allahu ekber denir ve oturulur son oturuşta Ettehiyyatü Allahümme Salli Allahümme Barik ve rabbena duaları okunur duaların ardından Esselamu aleyküm ve rahmetullah diye önce sağa sonra sola selam vererek namaz tamamlanır. Selamdan sonra Allahumme entesselamu ve minkesselam tebarekte ya zel celali vel ikram duası okunur.

Yatı namazının son sünneti nasıl kılınır?

Yatsı namazının son sünneti iki rekattır. peki Yatsı namazının son sünnetinin ilk rekatı nasıl kılınır?

Yatsı namazının son sünnetinin kılınışı

Yatsı namazının son sünneti iki rekattır ve şu şekilde kılınır: 1 rekat besmele çektikten sonra Niyet ettim Allah rızası için yatsı namazının iki rekat son sünnetini kılmaya diye niyet edilir. Niye ettikten sonra Allahu Ekber diyerek iftitah tekbiri alınır ve eller bağlanarak namaza başlanır. Tekbirden sonra Sübhaneke duası okunur. Subhaneke'nin ardından euzu besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir Zammı sure okunur misal olarak Felak Suresi okunur. Surenin ardından Allahu Ekber diyerek rükuya gibidir ve 3 defa Sübhane rabbiyel azim denir kalkarken semiallahü limen Hamide doğrulunca rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir ardından Allahu Ekber diyerek oturulur ara oturuşuna ardından Allahu Ekber diyerek iki defa secdeye gidilir ve yine 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir. Secdeden Allahu Ekber diyerek ikinci rekat için ayağa kalkılır.

Yatsı namazının son sünnetinin ikinci rekatı nasıl kılınır?

İkinci rekata kalkınca kıyamda iken besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir Zammı sure okunur misal olarak Nas Suresi okunur ve 3 defa Sübhane rabbiyel azim denir rukudan kalkarken Semi allahulimen Hamide ve doğrulunca rabbena lekel hamd nedir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir ardından Allahu Ekber diyerek oturulur ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek iki defa secdeye gidilir ve yine 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir. Secdeden kalkarken Allahu ekber denir ve oturulur son oturuşta Ettehiyyatü Allahümme Salli Rabbena duaları okunur duaların ardından Esselamu aleyküm ve rahmetullah diye önce sağa sonra sola selam vererek namaz tamamlanır. Selamdan sonra Allahumme entesselamu ve minkesselam tebarekte ya zel celali vel ikram duası okunur.

Vitr namazı nasıl kılınır?

Vitir namazı 3 rekattır. Peki Vitr namazı nasıl kılınır? Vitir namazında ne okunu?

Vitir namazının ilk rekatı nasıl kılınır?

Vitir namazının kılınışı

Vitir namazı 3 rekattır ve şu şekilde kılınır: 1. rekat Euzu Besmele çektikten sonra Niyet ettim Allah rızası için 3 rekat vitir namazını kılmaya diye niyet edilir. Niyetten sonra Allahu Ekber diyerek iftitah tekbiri alınır ve eller bağlanarak namaza başlanır. Tekbirden sonra Sübhaneke duası okunur. Subhaneke'nin ardından euzu besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur. Fatiha'dan sonra 1 zammı sure okunur misal olarak Fil Suresi okunur surenin ardından Allahu Ekber diyerek rükuya gibidir ve 3 defa Sübhane rabbiyel azim denir. Rukudan kalkarken semiallahü limen Hamide doğrulunca rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir. Ardından Allahu Ekber diyerek oturulur ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek iki defa secdeye gidilir ve yine 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir. Secdeden Allahu Ekber diyerek ikinci rekat için ayağa kalkılır.

Vitir namazının ikinci rekatı nasıl kılınır?

Vitir namazının ikinci rekatına kalkınca kıyamda iken besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir zammı sure okunur müsait Kevser Suresi okunur. Surenin ardından Allahu Ekber diyerek rükuya gidilir ve 3 defa Sübhane rabbiyel azim denir. Rukudan kalkarken Semi allahulimen Hamide doğrulunca rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir. Ardından Allahu Ekber diyerek oturulur ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek iki defa secdeye gidilir ve yine 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir. Secdeden kalkarken Allahu ekber denir ve oturulur ilk oturuşta Ettehiyyatü duası okunur ve Allahu Ekber diyerek 3 rekat için ayağa kalkılır.

Vitir namazının üçüncü rekatı nasıl kılınır?

Üçüncü rekata kalkınca kıyamda iken besmele çekilir ve Fatiha Suresi ve ardından bir zammı sure okunur misal olarak İhlas Suresi okunur. Sureden sonra Allahu Ekber diyerek Tekbir alınır ve tekrar eller bağlanıp konut duaları okunur. Konut dualarının ardından Allahu Ekber diyerek rükuya gidilir ve Sübhane rabbiyel azim denir. Rukudan kalkarken semiallahü limen Hamide doğrulunca rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir ardından Allahu Ekber diyerek oturulur ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek iki defa secdeye gidilir ve yine 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir. Secdeden kalkarken Allahu ekber denir ve oturulur son oturuşta Ettehiyyatü Allahümme Salli Allahümme Barik ve rabbena duaları okunur. Duaların ardından Esselamu aleyküm ve rahmetullah diye önce sağa sonra sola selam vererek namaz tamamlanır.