Yatlarını Türkiye'ye getiren Abramovic’e soğuk duş!

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dünyanın birçok ülkesinin yaptırım listesine aldığı Rus milyarder Roman Abramovic’in lüks yatlarını Türkiye'ye getirirken beklemediği bir şeyle karşılaştı.

Rus milyarder Roman Abramoviç'in Almanya'da tersanede inşa edilen Bermuda Adaları bayraklı 430 milyon sterlinlik ultralüks yatı 'My Solaris', dün öğlen saatlerinde Datça'nın Fener Adası açıklarına geldi.

Karadağ'ın Tivat Limanı'ndan hareket eden 139 metre boyunda ve 26 metre enindeki 11 bin 247 grostonluk yat, öğlen saatlerinde Datça açıklarına geldi.

Daha sonra mega yat seyrine devam ederek Bodrum gemi yanaşma iskelesine demir attı.

Helikopter iniş yeri, yüzme havuzu, 48 kabin ve 8 güvertenin bulunduğu lüks yata, Rusya-Ukrayna arasındaki savaş sonrasında İngiliz hükümeti tarafından Rusya’ya uygulanan yaptırımlar kapsamında el konulduğu açıklanmıştı.

Lüks yatta dünya devi Chelsea'nin sahibi Abramoviç'in bulunup bulunmadığı ise bilinmiyor.

Yatın Gemi Yanaşma İskelesi’ne yaklaştığı sırada Ukraynalı yelkenciler tarafından protesto edildiği görüntüler ortaya çıktı.

İtalya’da yelken yarışlarına katıldıktan sonra ülkelerine geri dönemeyen ve geçen 17 Mart’ta Bodrum’a gelen yelkenciler ve antrenörleri şişme botla “My Solaris”i karşıladı.

Yatın çevresinde gezen Ukraynalılar, üzerine İngilizce “Savaşa Hayır” yazılı Ukrayna bayrağı açtılar, “Rus gemisi buradan git”, “Ukrayna’dan gidin” sloganları attılar.

O anlar şişme bottakiler tarafından cep telefonları ile kayıt altına alındı.

Durumu fark eden Sahil Güvenlik Bodrum Karakol Komutanlığı ekipleri, müdahale etti. Sporcular ve antrenörlerini karakola götürdü. Yelkenciler daha sonra serbest bırakıldı.

Bugün sabah saatlerinde de Abramovic’in 1,5 milyar dolarlık ikinci yatı ‘Eclipse’ Marmaris limanına yanaştı.

163.5 metre uzunluğunda, 23 metre genişliğindeki 1.5 milyar dolarlık ‘Eclipse’ yatının Marmaris’te yakıt ikmali yapacağı öğrenildi.

Büyüklüğü nedeniyle uygun bir liman bulmakta zorlanan yat, dünyanın en büyük yatları arasında yer alıyor.

‘Eclipse’ adlı mega yat askeri füze savar sistemine sahip.

İki helikopter, yüzme havuzu, SPA, 2 sürat motoru, 4 jetski, 2 mini denizaltı bulunuyor. Mega yatın dış kısmıysa tamamen zırhlı kaplama olup camların tamamının kurşun geçirmez özelliği bulunuyor.