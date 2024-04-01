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Ekonomi Yatırımcıya önemli uyarı! Altının alternatifi gümüş
Ekonomi

Yatırımcıya önemli uyarı! Altının alternatifi gümüş

Yeniakit Publisher
2024-04-01 17:40:00 - 2024-04-01 17:47:46
Yatırımcıya önemli uyarı! Altının alternatifi gümüş

Altının akıbeti, alternatifi merak ediliyor. Ekonomi yazarı İslam Memiş, altının güvenli liman konumunu koruduğunu dile getirdi. Memiş, prim yapması kuvvetle muhtemel olan altının getiri oranı bakımından rakibinin de gümüş olduğunu vurguladı.

 BUĞRA KARDAN/İSTANBUL 

Yerel seçimlerin ardından altın fiyatları istikrarlı görünüm arz ediyor. Gram altın 2 bin 400 liradan, ons altın 2 bin 200 dolardan alıcı buluyor. Güvenli liman altın, bu aralar getiri oranı bağlamında gümüşle yarışıyor. Satış fiyatı 26 lirayı geçen gümüşün altın gibi prim yapmaya aday olduğu ifade ediliyor.

YÜZLERİ GÜLDÜRECEK

Analistler, gümüşün yatırımcısının sevindireceğini kaydediyorlar. Altın alımı için bu dönemin ideal olduğunu da belirtiyorlar. Altın ve gümüş fiyatlarında eğilimi yeniakit.com.tr okurları için yorumlayan ekonomi yazarı İslam Memiş, şu açıklamalarda bulundu:

“Yerel seçimler bitti. Yerel seçimlerden evvel birileri manipülasyon yapmaya kalktılar. ‘Dolar da altın da uçup kaçacak’ iddiasında bulundular. Yanıldılar. Ben ise seçimlerden evvel 2 video yayınladım. ‘Seçimlerin ardından bir şey olmayacak’ dedim. Haklı çıktım. Dolar/TL kuru 33 liradan 32 liraya, Euro/TL kuru 35 liradan 34 liraya indi. Gram altın 100 lira gerileyerek 2 bin 514 liradan 2 bin 415 liraya düştü. Gram altın stabil. Gümüş de öyle. Gümüş 26 lirayı geçiyor. Gidişat iyi. Seçimlerin akabinde bir müddet volatilite oldu ama durum normale döndü. Korkulan olmadı, batan da çıkan da olmadı. Manipülasyon yapmaya yeltenenler başarı elde edemedi. Dolar/TL tarafında da Euro tarafında da gram altın tarafında da gümüş tarafında da alımın tam vakti. Yatırımcı bu seviyeden alım yapmalı.”

YÜKSEK PRİM İMKÂNI

Memiş, gümüşün altının alternatifi olduğunun altını çizdi. “Gümüşün prim oranı altını aşabilir. Onun için yatırımcının gümüşe yönelmesinde yarar var. Bu seviyeden alım yapmak faydalı” ifadelerini kullandı. Memiş, “2024’ü dolar/TL 40 liradan, gram altın 3 bin ila 3 bin 500 liradan tamamlar. Ne olacağını takip edeceğiz. Gümüşte ise istikrarlı bir görünüm olup alım imkânı hâlen var” diye ekledi.

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