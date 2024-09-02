Yatırımcılardan şok eden Trabzon kararı: Çok acı bir olay yaşanıyor! Buradan gitmek istiyorlar

Trabzon Oteller Birliği Başkanı Mustafa Aksu, turizm sezonunun son günlerine girilmesiyle birlikte sezona yönelik değerlendirmeler yaptı.

Yatırımcılar buradan gitmek istiyor

Günebakış'tan Fatoş Yetimhellaç'ın haberine göre Başkan Aksu, 2024 sezonunun beklentilerin altında kaldığını belirterek, “Çok acı bir olay yaşanıyor. Gerçekten kurumsal ve markalı birçok otel şuanda satma durumunda. Ummadığımız oteller fiyat belirledi ve yatırımcılar buradan gitmek istiyor. Çünkü hak ettiği değeri alamıyor. Bu tüm şehrin kaybına olur. Biz bunu 4 yıl önce söyledik. Böyle giderse bu şehir turisti kaybeder dedik” ifadelerini kaydetti.

Ortahisar'da 700 kayıt dışı otel var

Kayıt dışı turizm ile mücadeleye sezon ortasında başlanmasının anlamsız olduğuna vurgu yapan Aksu, “Kötü bir de dönem geçirdik. Otellerin en yoğun olduğu dönemde doluluk oranları %60’ı geçmedi. Ortahisar’da 50’ye yakın otel kapanmış. 1 Ocak’ta kanun çıktı ve sekiz ay sonra otel kapandı. Bunu kamuoyu değerlendirmesini yapsın. Ortahisar’da 700 kayıt dışı otel var. Devletin çıkardığı kanun Trabzon’da sezon bitiminde uygulanmaya başladı. Kanunlara uyulursa, denetimler yapılırsa gelecek sezon için ümidimiz hala var. En azından Trabzon’da turizmin 4 aya çıkacağından ümitliyiz. Kayıt dışı olaylardan dolayı Trabzon’a gelen kaliteli müşteriyi kaybettik.

10 kişi bir odada kalan müşteri profili oluştu

10 kişi bir odada kalan bir müşteri profili oluştu. Bunun olmasının sebebi kaliteli hizmet verilmesinin düşmesi. Bizim amacımız evimize gelen müşteriye en iyi hizmeti verebilmek. Böyle bir otelde 20 kişi çalıştırıyoruz ve hizmet veriyoruz. Daha iyi hizmet vermek için biz maliyete giriyoruz. Kayıt dışı otellerin ise durumunu görüyorsunuz. Bizim derdimiz şehrin kazanması. Şehir kazanırsa hepimiz kazanacağız. Temmuz’da Bodrumda rezervasyon için yer bulunamazken Temmuz’un 25’inde gelen bir dünya boş otel bulabiliyor. Bardağı alacak çok fazla su var ama kayıtsız. Ben kazancımın %60’ını vergi veriyorum. O vergi vermiyor. Benim oda maliyetim 1200 liraya çıktı, onun ki çok daha az” ifadelerini kullandı.

Trabzon’da tüm uyarılara rağmen sorunlara müdahale edilmemesi nedeniyle bu noktalara gelindiğini söyleyen Aksu, “Turizm Bakanımızla birlikte konuştuk. Kendisi bize desteğinin tam olduğunu söyledi. Yaptığımız çalışmalara devam etmemizi istedi. Biz kanun uygulansın istiyoruz. Giden kaliteli turist bir daha Trabzon’a dönmez. Başka bir lokasyondan farklı turistler gelir ama giden geri gelmez. Ama Trabzon çok radikal kararlar alıp, kaliteli, sürdürülebilirlik şartlarına uygun otelleri ayakta tutarsa, belgesi olmayanları kapatırsa, kaliteli yatırımcılara destek verir o zaman gelir.

Bizim halkımızın da biraz kabahati var! “Araplar pis” diye bir algı oluşturdular

Arap turizmi diye bir şey yok. Turizm yapıyoruz biz. 32 yıldır biz herkesi ağırladık. Bizim halkımızın da biraz kabahati var. “Araplar pis” diye bir algı oluşturdular. Böyle yaptıkça şehir kaybedecek. Biz Trabzon’a hizmet veriyoruz ve Trabzon’un kazanmasını istiyoruz. Biz sadece TBMM’nin 1 Ocak’ta çıkardığı kanunu uygulayın istiyoruz. Çok acı bir olay yaşanıyor. Gerçekten kurumsal ve markalı birçok otel şuanda satma durumunda. Ummadığımız oteller fiyat belirledi ve yatırımcılar buradan gitmek istiyor. Çünkü hak ettiği değeri alamıyor. Bu tüm şehrin kaybına olur. Biz bunu 4 yıl önce söyledik. Böyle giderse bu şehir turisti kaybeder dedik” şeklinde konuştu.

TURİZM AJANSI

{relation id:1881869 slug:'turkiyeden-aldigi-ihalar-savasin-seyrini-degistiriyor-ukrayna-rusyayi-atese-verdi'}

{relation id:1881869 slug:'turkiyeden-aldigi-ihalar-savasin-seyrini-degistiriyor-ukrayna-rusyayi-atese-verdi'}

{relation id:1881861 slug:'rusyanin-casus-balinasi-olu-bulundu'}