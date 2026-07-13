İran’dan ABD'ye tepki! Barış çabaları boşa çıkarıldı

ABD ordusunun İran’a yönelik yeni saldırı dalgasına Tahran yönetiminden tepki geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD saldırılarının “barbarca” olduğu belirtilerek, bu eylemlerin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin temel ilkelerini açık şekilde ihlal ettiği ifade edildi.

“ULUSLARARASI BARIŞA TEHDİT”

Açıklamada, ABD’nin İran’ı hedef alan saldırılarının yalnızca uluslararası hukuka aykırı olmadığı, aynı zamanda uluslararası barış ve güvenliğe yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğu kaydedildi.

İran Dışişleri Bakanlığı, saldırıların Batı Asya bölgesinde gerilimi düşürmek ve barışı sağlamak amacıyla son birkaç aydır yürütülen tüm diplomatik çabaları boşa çıkardığını bildirdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI VURGUSU

Tahran yönetimi, uluslararası deniz taşımacılığında yaşanan aksamalardan Washington yönetimini sorumlu tuttu.

Açıklamada, ABD’nin İran’ın Hürmüz Boğazı’nda gerekli düzenlemeleri yapma sürecine müdahale ettiği savunularak, bu durumun boğazda güvensizliğin yeniden artmasına ve uluslararası ticari taşımacılığın aksamasına yol açtığı öne sürüldü.

ABD YENİ SALDIRI DALGASI BAŞLATMIŞTI

ABD ordusu, günün erken saatlerinde İran’a yönelik yeni saldırılar başlatıldığını duyurmuştu.

Açıklamada, saldırıların İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemilere saldırma kapasitesini daha da zayıflatmak amacıyla düzenlendiği belirtilmişti.

300’DEN FAZLA HEDEF VURULDUĞU AÇIKLANMIŞTI

ABD ordusu, geçen hafta da İran’daki askeri hedeflere yönelik 3 ayrı saldırı dalgası gerçekleştirdiğini bildirmişti.

Bu saldırılarda toplam 300’den fazla askeri hedefin vurulduğu açıklanmıştı. Körfez hattında karşılıklı açıklamalar ve askeri hamlelerle tansiyonun yükselmeyi sürdürdüğü belirtiliyor.