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Yatırımcılardan kırsal kalkınma seminerine yoğun ilgi

Manisa’nın Kula ilçesinde düzenlenen Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tanıtım Ve Bilgilendirme Semineri’ne yatırımcılar yoğun ilgi gösterdi.

05 Eylül 2019 Perşembe 15:31
Yatırımcılardan kırsal kalkınma seminerine yoğun ilgi

Manisa’nın Kula ilçesinde düzenlenen Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tanıtım Ve Bilgilendirme Semineri’ne yatırımcılar yoğun ilgi gösterdi.


Manisa’nın Kula ilçesinde Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap" kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tanıtım ve Bilgilendirme Semineri düzenlendi. Kula İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü öncülüğünde Kula Belediyesi Ek Hizmet Binası toplantı salonunda gerçekleştirilen seminerde, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Şahin Abacı tarafından, yatırımcılara tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi anlatıldı.


Katılımcıların yetkililerle birebir görüşme şansı da yakaladıkları seminerde, Kula’da yapılacak yatırımlara verilen desteğin önemine değinen Kula İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bilgin Sarısu, yatırım yapacaklar için bu programın büyük bir fırsat olduğunu vurguladı. Geçen yıl yaptıkları başarılı çalışmalar ile Manisa ilçeleri arasında en çok hibeyi Kula’daki yatırımcıların aldığını ifade eden Sarısu, önümüzdeki yıl için de çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini ve yatırımcıların önümüzdeki yılda da Manisa ilçeleri arasında hibe şampiyonu olacağını ifade etti.


Seminerde kırsal kalkınma destekleri ile ilgili bilgi veren Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Şahin Abacı, projenin son başvuru tarihinin 30 Eylül 2019 olduğunu ifade etti.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 15:31
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