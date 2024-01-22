Yatırımcılar kendisini bu fiyatlara hazırlamalı! Altın fiyatlarında bu seviyeler öne çıkıyor

Geçtiğimiz Cuma günü ons altında tepki yükselişi 2040 dolar seviyesine kadar gerçekleşmesine rağmen kalıcılık sağlanamadı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,18 seviyesi üzerine hafta kapanışında çıkarken, ABD doları güçlü kalmaya devam ediyor.

Veri akışı nasıl seyrediyor?

AHL Analiz'e göre; Bugün veri akışı zayıf olmaya devam edecek. Teknik olarak İlk destek noktası 2020 dolar takip edilirken bu seviye altında 2010 ve 2000 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise 2025 dolar seviyesi üzerinde kalıcılık gerçekleşmesi durumunda 2035 dolar ile 2045 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takipte olacak.

Gram altında son tablo



Çeyrek altın 3236 lira seviyesinde işlem görürken gram altın da 1970 lira bandında tutunmaya devam ediyor. Gram altında geri çekilmelerin sınırlı kaldığını görülüyor. Kurda bugünde yükselişin sınırlı olsa da devam etmesini bekleniyor.

Ons altın bir süre daha değerli ABD doları ve yüksek ABD tahvil faizlerinden negatif etkilenecek. Veri akışının sınırlı olması ile birlikte yatay fiyatlama içinde geri çekilmeler sınırlı kalacak. Teknik olarak ilk direnç seviyesi 1970TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 1975TL ve 1985TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1960TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında 1950TL ve 1940TL seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak izleniyor olacak.