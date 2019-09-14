0553 313 94 23

Yatırımcılar ile başkan buluştu

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Organize Sanayi Bölgesi’nde yatırımcı firmaları ziyaret etti.

14 Eylül 2019 Cumartesi 15:40
Yatırımcılar ile başkan buluştu

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Organize Sanayi Bölgesi’nde yatırımcı firmaları ziyaret etti.


Organize Sanayi Bölgesini belediye meclis üyeleri ile birlikte ziyaret eden Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar burada ilk olarak Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Olgun Topkaya’dan firmaların mevcut durumları, genişleme sahası ve yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi aldı.


Başkan Kibar ziyaretine Fatsa Organize Sanayi Bölgesi’nde istihdam anlamında önemli firmalardan biri olan Kuzey Kafkas Tekstil’den başladı ve daha sonra sırasıyla ORGİ Tekstil, DKC Grup, Erateks Tekstil, CESEKA Tekstil, Clariant, Ekip Tekstil, Hilal Çanta ve son olarak Varan Hünkar Yemek Fabrikasını ziyaret etti.


Yatırımcı firma sahipleri Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar’a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, “Sayın Başkan ve ekibinin seçim öncesi söz verdikleri gibi firmalarımızı ziyaret ederek talep ve önerilerimizi dinlemeleri ve yanımızda olduklarını hissettirmeleri bizleri ziyadesiyle mutlu etti” dediler.


Yeni yatırımcılar sayesinde istihdam sayımız 6 bin kişiye yükselecek


Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ise yaptığı açıklamada, “İlçemizin en önemli yatırım noktası olan 56 farklı ülkeye ihracatın gerçekleştirildiği, 4 bin 300 kişinin ekmek kapısı olan ve Ordu Valimiz Sayın Seddar Yavuz’un girişimleriyle bölgeye kazandırılan yeni yatırımcılar sayesinde istihdam sayısının 6 bin kişiye yükseleceği Fatsa Organize Sanayi Bölgemizdeki firmaları ziyaret ettik. Müteşebbislerimizin taleplerini dinleyerek daha güçlü bir Organize Sanayi Bölgesini birlikte nasıl inşa edebileceğimizi istişare ettik. Karadeniz Bölgesinin en önemli yatırım merkezlerinden biri olmakta kararlıyız. Fatsa Organize Sanayi Bölgesi Fatsa’mızın göz bebeğidir. Bu kapsamda tüm imkânlarımızı seferber etmeye hazırız. Bu vesileyle yoğun iş tempolarında bizlerle bir araya gelerek daha güçlü bir OSB amacıyla fikirlerini bizimle paylaşan firmalarımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 15:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çorum'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
    1. Çorum'da traktör devrildi: 1 ölü, 1..
    2. FETÖ'nün kritik ismi yeniden gözaltına..
    3. NUN Okulları iki takımıyla..
    4. Tarihi Osmanlı konağı kadın ve..
    5. Tek parmağıyla yazdığı üçüncü kitabını..
    6. Sakarya’da çıkan yangında bir ev ve..
    7. Büyükşehirde Sağlık Turizmi..
    8. Dünya Güreş Şampiyonası
    9. Başkan Tanış’tan mahalle ziyaretleri
    10. Başkan Cabbar: “Ekmeğe saygı bizim..
    11. Milas’ta orman yangını
    12. Göğüs kabartan Yeni Türkiye..
    13. Karatede Malatya adına büyük başarı
    14. ’Emine Bulut’lar ölmesin’ diye ilk..
    15. Didim Cemevi’nden aşure hayrı
    16. Malatyalı hakemlerden sezon açılışı
    17. Koşarak yola çıkan lise öğrencisi..
    18. Kapanla durdurulan hırsızlık..
    19. Erciyes’e mevsimin ilk karı yağdı
    20. Eş durumu tayini nasıl yapılır? MEB..
    Sosyal medya hesabından duyurdu! 'AK Parti'den bu saat itibari ile istifa ediyorum'
    Sosyal medya hesabından duyurdu! 'AK Parti'den bu saat itibari ile istifa ediyorum'
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...