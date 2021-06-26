Yatırımcılar dikkat! Uzman isim: Altın fiyatları haftaya daha da...

Altın fiyatları yorum yapmaya en açık alan haline geldi. Altın fiyatları 2021 yılında sürekli iniş çıkış yaşarken, yatırımcıların, "Altın fiyatları ne olacak" sorusuna uzman isimlerden cevaplar da gelmeye devam ediyor. Son olarak altın fiyatları tahminleri yapan Bannockburn Global Forex genel müdürü Mark Chandler, önümüzdeki hafta altının daha da artmasını beklediğini söyledi.

Altın fiyatları, önceki hafta FED’in açıklaması sonrası100 dolar düştükten sonra bu haftayı yaklaşık %1 yükselişle kapattı. Ağustos Comex altın vadeli işlemleri en son ONS başına 1.786.10 dolardan işlem görüyordu. Analistler, altının ana itici güçleri olarak ABD dolarını, ABD Hazine getirilerini ve ABD makro verilerini yakından takip etmeye devam ediyor.

Altındaki hareketlilik uzmanların yorumlarını da merak konusu haline getiriyor. Konuya dair önemli açıklamalarda bulunan Bannockburn Global Forex genel müdürü Mark Chandler, altının kısa vadedeki hareketine dair önemli yorumlar yaptı.

Kitco News’e konuşan Mark Chandler, şunları söyledi:

"Momentum göstergeleri yükseliyor ve 1.773 dolar civarında bir dip oluşmuş gibi görünüyor. Dibi doğrulamak için 1.800 doların üzerinde bir hareket gerekiyor. Haziran düşüşü için 1.820 dolar (%38.2) ve 1.833 dolar (~ 200 günlük hareket) ilk hedef. 10 yıllık ABD tahvillerinin getirisi %1.50’de durdu. Gelecek hafta altının daha yüksek olmasını bekliyorum."