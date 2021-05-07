Yatırımcılar dikkat! Altın son 6 ayın en kazançlı haftasına hazırlanıyor

Altın yatırımcıları ise ABD Merkez Bankası Fed’in risk iştahının çok arttığı ve değerlemelerin gereğinden fazla olduğuna dair açıklamalarına ağırlık verdi. Perşembe günü açıklanan ABD işsizlik sigortası verisinin salgının en düşük seviyesine gerilemesi de ekonomideki toparlanmaya dair olumlu bir işaret verdi.

10 yıl vadeli ABD Hazine tahvilinin faizi haftaya yüzde 1,65 seviyesinde başladıktan sonra kademeli olarak gerileyerek yüzde 1,56 seviyesine kadar geriledi. Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise hafta başından bu yana yüzde 0,6 düşüş kaydetti.

Ons altın fiyatı

Yılın ilk üç ayını kayıpla kapattıktan sonra Nisan ayında yüzde 3,5 yükseliş kaydeden ons altın, Mayıs’a son 6 aydaki en iyi haftalık performanslarından biriyle başladı. Ons altın, haftaya 1.770 dolar civarında başladıktan sonra yüzde 2,82’lik bir yükselişle haftayı 1.819 dolar ile son üç ayın zirvesinde kapatmaya doğru ilerliyor.

Gram altın fiyatı

Geçen hafta 482 TL’ye kadar ulaşarak 2021’in zirvesini gören gram altın, hafta başından bu yana sakin bir seyir izledikten sonra küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip ederek 484 TL’de yeni bir zirveye ulaşmış oldu.