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Gündem Etimesgut Belediyesi'ndeki soruşturmada sıcak gelişme! Erdal Beşikçioğlu tutuklama talebiyle hakim karşısında!
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Etimesgut Belediyesi'ndeki soruşturmada sıcak gelişme! Erdal Beşikçioğlu tutuklama talebiyle hakim karşısında!

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Etimesgut Belediyesi'ndeki soruşturmada sıcak gelişme! Erdal Beşikçioğlu tutuklama talebiyle hakim karşısında!

CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli süreçte kritik aşamaya geçildi. Gözaltındaki 55 şüpheliden aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 44 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli süreçte kritik aşamaya geçildi. Gözaltındaki 55 şüpheliden aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 44 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Erdal Beşikçioğlu Dahil 44 Kişi İçin Tutuklama Talebi

Etimesgut Belediyesi'ne yönelik başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 55 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, CHP'li Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında yer aldığı 44 kişi, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi.

10 Şüpheliye Adli Kontrol Talebi

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 10 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanması istendi. Gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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