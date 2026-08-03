TÜVTÜRK-TURKA değişiminde ezber bozan madde: Araç muayene istasyonları, muayene dışında artık bunu da yapacak
Türkiye'de 20 yıldır araç muayene hizmetlerini yürüten TÜVTÜRK dönemi resmen sona ererken, bayrağı 1,72 milyar dolarlık dev teklifle devralan MET-GÜN Grubu TURKA markasıyla yeni bir sayfa açtı. Hazine garantisi olmaksızın finanse edilen bu yeni dönemde sürücüler kredi kartı komisyonlarından kurtulurken, yapay zekâ destekli lazer sistemleri ve motosikletlere özel istasyonlar hayata geçiriliyor. Ayrıca çevre dostu olarak tasarlanan yeni tesislerin olası afet durumlarında hızlıca sahra hastanesine dönüştürülebilecek altyapıyla donatılacağı açıklandı.