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TÜVTÜRK-TURKA değişiminde ezber bozan madde: Araç muayene istasyonları, muayene dışında artık bunu da yapacak

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TÜVTÜRK-TURKA değişiminde ezber bozan madde: Araç muayene istasyonları, muayene dışında artık bunu da yapacak

Türkiye'de 20 yıldır araç muayene hizmetlerini yürüten TÜVTÜRK dönemi resmen sona ererken, bayrağı 1,72 milyar dolarlık dev teklifle devralan MET-GÜN Grubu TURKA markasıyla yeni bir sayfa açtı. Hazine garantisi olmaksızın finanse edilen bu yeni dönemde sürücüler kredi kartı komisyonlarından kurtulurken, yapay zekâ destekli lazer sistemleri ve motosikletlere özel istasyonlar hayata geçiriliyor. Ayrıca çevre dostu olarak tasarlanan yeni tesislerin olası afet durumlarında hızlıca sahra hastanesine dönüştürülebilecek altyapıyla donatılacağı açıklandı.

#1
Foto - TÜVTÜRK-TURKA değişiminde ezber bozan madde: Araç muayene istasyonları, muayene dışında artık bunu da yapacak

Türkiye, araç muayene hizmetlerini özel sektöre ilk kez devrettiğinde takvimler 20 yıl öncesini gösteriyordu. Ne şehir hastaneleri ne de mega altyapı projeleri henüz hayattaydı. Doğuş Grubu ve Akfen ortaklığındaki TÜVTÜRK konsorsiyumu, iki on yıl boyunca Türkiye'nin araç muayene sistemini tek çatı altında işletti. Geçtiğimiz günlerde atılan imzalarla bir devir kapandı. Enerji, altyapı ve taahhüt projeleriyle tanınan MET-GÜN Grubu, TURKA markasıyla araç muayene sisteminin yeni sahibi oldu. 2025 yılında yapılan ihalede 1,72 milyar dolarlık teklifle kazanan dev konsorsiyum, Türkiye’de kamu geliri açısından da devasa bir kaynak yarattı.

#2
Foto - TÜVTÜRK-TURKA değişiminde ezber bozan madde: Araç muayene istasyonları, muayene dışında artık bunu da yapacak

Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'nın haberinde yer alan bilgilere göre imza töreninin en dikkat çeken finansal detaylarından biri, projenin herhangi bir Hazine garantisi taşımaması oldu. Araç sahiplerinin en çok merak ettiği "Benim için ne değişecek?" sorusunun yanıtı ise sürücülerin yüzünü güldürecek nitelikte. TURKA'nın taahhüt ettiği yeni dönem standartları şunlar:

#3
Foto - TÜVTÜRK-TURKA değişiminde ezber bozan madde: Araç muayene istasyonları, muayene dışında artık bunu da yapacak

Sürücüler artık kartla ödemelerde ekstra komisyon yükünden kurtulacak. Lazer tarayıcılar ve yapay zekâ destekli görüntü işleme sistemleri ile muayene süreleri kısalacak. Motosiklet sürücüleri için ayrı ve özel muayene alanları kurulacak. Çevre dostu olarak inşa edilecek yeni tesisler, olası afet durumlarında hızlıca sahra hastanesine dönüştürülebilecek alt yapıya sahip olacak. Randevu ve sonuç süreçleri tamamen dijital platformlar üzerinden yönetilecek.

#4
Foto - TÜVTÜRK-TURKA değişiminde ezber bozan madde: Araç muayene istasyonları, muayene dışında artık bunu da yapacak

MET-GÜN’ün kurucusu Metin Güneş, imza töreninin ardından heyecanını şu sözlerle dile getirdi: "Göreceksin ki, öyle tesisler oluşturacağız, öyle projeler yapacağız ki hem bize güvenenleri hem de Türk halkını mahcup etmeyeceğiz. Türkiye'ye, Türk insanına yakışır araç muayene istasyonları yapacağız."

#5
Foto - TÜVTÜRK-TURKA değişiminde ezber bozan madde: Araç muayene istasyonları, muayene dışında artık bunu da yapacak

Devlet hazinesine sağlanan 1,72 milyar dolarlık kaynağın Türk halkına eğitim, sağlık gibi temel alanlarda geri dönmesi temenni edilirken, araç sahipleri TÜVTÜRK sonrası TURKA dönemindeki bu yeni deneyimi yakından takip edecek.

#6
Foto - TÜVTÜRK-TURKA değişiminde ezber bozan madde: Araç muayene istasyonları, muayene dışında artık bunu da yapacak

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