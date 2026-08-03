TÜVTÜRK-TURKA değişiminde ezber bozan madde: Araç muayene istasyonları, muayene dışında artık bunu da yapacak

Türkiye, araç muayene hizmetlerini özel sektöre ilk kez devrettiğinde takvimler 20 yıl öncesini gösteriyordu. Ne şehir hastaneleri ne de mega altyapı projeleri henüz hayattaydı. Doğuş Grubu ve Akfen ortaklığındaki TÜVTÜRK konsorsiyumu, iki on yıl boyunca Türkiye'nin araç muayene sistemini tek çatı altında işletti. Geçtiğimiz günlerde atılan imzalarla bir devir kapandı. Enerji, altyapı ve taahhüt projeleriyle tanınan MET-GÜN Grubu, TURKA markasıyla araç muayene sisteminin yeni sahibi oldu. 2025 yılında yapılan ihalede 1,72 milyar dolarlık teklifle kazanan dev konsorsiyum, Türkiye’de kamu geliri açısından da devasa bir kaynak yarattı.