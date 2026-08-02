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Gündem Pakistan'da mitinge canlı bomba saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Gündem

Pakistan'da mitinge canlı bomba saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Pakistan'da mitinge canlı bomba saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen bir halk mitingi sırasında polis karakolunu hedef alan canlı bomba saldırısında ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinin Swat bölgesinde bulunan Kabal Polis Karakolu önünde düzenlenen canlı bomba saldırısı ülkeyi yasa boğdu.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, bir halk mitinginin devam ettiği sırada polis karakolunu hedef alan saldırıda 4'ü polis olmak üzere en az 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı.

Canlı bomba kapıda fark edildi

Swat Bölge Polis Amiri Muhammed Ömer, saldırganın polis karakoluna girmeye çalıştığını ancak ana kapıda görevli bir polis tarafından fark edildiğini açıkladı.

Ömer, canlı bombanın güvenlik güçlerince durdurulmasının ardından üzerindeki patlayıcıları karakol girişinde infilak ettirdiğini belirtti.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Patlamada yaralananlar ambulanslarla Saidu Sharif Eğitim Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, güvenlik güçleri çevreyi kordon altına alarak delil toplama ve arama çalışmalarına başladı.

Saldırı sırasında büyük panik yaşandı

Saldırının, bölgenin farklı noktalarından gelen vatandaşların katıldığı mitingde son konuşmacının kürsüde olduğu sırada gerçekleştiği belirtildi. Şiddetli patlama nedeniyle alanda büyük panik yaşanırken, katılımcılar güvenli bölgelere kaçmaya çalıştı.

Saldırıyı şu ana kadar herhangi bir örgüt üstlenmezken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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