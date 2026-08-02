Süleyman Soylu’dan dikkat çeken çıkış! “Türkiye’nin iç tehdidi olamaz”

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gazi Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı Fidecast programında güvenlik politikaları, 15 Temmuz ve sosyal medyaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazi Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Fikirler ve Değerler Topluluğu'nun hazırladığı Fidecast programının ilk bölümüne konuk olan eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, program sunucusu Mehmet Fatih Güleç'in sorularını yanıtladı. Güvenlik politikalarından siyasete, 15 Temmuz darbe girişiminden sosyal medyanın etkilerine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Soylu, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehditlere ilişkin görüşlerini paylaştı. Türkiye'nin güvenlik politikalarındaki en büyük tehdidin dış kaynaklı olduğunu ifade eden Soylu, "Yüzde yüz dışarı. Türkiye'nin iç tehdidi olamaz. Türkiye'nin dış tehdidi var. Türkiye'de oluşan bütün olayların yumağının ucu dışarıdadır. Bütün olaylar" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tarihi ve toplumsal birikimi sayesinde kendi sorunlarını çözebilecek güce sahip olduğunu belirten Soylu, "Burası Ahmet Yesevi kültürünün ülkesidir. Burası Hacı Bektaş'ın, Mevlana'nın, Köroğlu'nun, Yunus Emre'nin ülkesidir. Burası yardımlaşmanın, dayanışmanın, iyiliklerin ülkesidir. Türkiye'yi, özellikle bu Anadolu coğrafyasını ifsat etmek isteyen dışarısıdır" dedi.

“Gece üçe kadar hiç yatmadım”

İçişleri Bakanlığı görevinde bulunduğu dönemde kendisini en çok endişelendiren konunun ne olduğu yönündeki soru üzerine Soylu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından benzer bir kalkışmanın yeniden yaşanması ihtimalinden büyük kaygı duyduğunu söyledi. Soylu, "Korkum kendime ait bir korku da değil. Ama biz uyur da bunu engelleyemezsek ve biz gece uyurken toplumun başına, milletin başına, ülkenin başına böyle bir iş gelir diye çok korktum. Gece üçe kadar hiç yatmadım" ifadelerini kullandı.

Toplumun önemli bir bölümünün kendisini anladığını düşündüğünü belirten Soylu, "Ama bir bölümünün anlamasını isterdim. Hiç anlamaz dediğim bir bölümün beni anlamasını isterdim. Bizi de anlamasını isterdim" diye konuştu.

Soylu: Sosyal medya bir vesayet mekanizmasıdır

Sosyal medyanın siyaset ve toplum üzerindeki etkisine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Soylu, "Sosyal medyayı kim kurmuşsa, kurgulamışsa, bunun algoritmalarını kim oluşturmuşsa patronu o" dedi.

Sosyal medyayı insanları, ülkeleri ve devletleri bağımlı hale getirmeyi amaçlayan bir vesayet mekanizması olarak nitelendiren Soylu, gençlere tavsiyelerde bulundu. Siyasette kalıcı başarının fikir üretmekten geçtiğini vurgulayan Soylu, "Siyaseti dizayn eden de, siyasette kazanan da hep fikri üzerinden siyaset yapanlardır" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda gençlere seslenen Soylu, "Allah çalışanın yanındadır. Becerilerinizi geliştirin. Belki aramızda birisi çıkar, dünyanın en önemli sorununa çare olur" dedi.