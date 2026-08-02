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Dünya İki helikopter için arama başlatıldı! Alevlere müdahale ederken havada çarpıştılar
Dünya

İki helikopter için arama başlatıldı! Alevlere müdahale ederken havada çarpıştılar

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Yunanistan’ın başkenti Atina’nın batısındaki Psatha bölgesinde orman yangınına müdahale eden 2 yangın söndürme helikopteri havada çarpıştı.

Yunanistan’da orman yangınıyla mücadele sırasında iki helikopter havada çarpıştı. Yunanistan’ın başkenti Atina’nın batısındaki Psatha bölgesinde çıkan orman yangınına müdahale eden iki itfaiye helikopterinin çarpıştığı bildirildi. Yetkililer, kazanın ardından arama ve kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini açıkladı.

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