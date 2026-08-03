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Yerel Kur’an kursuna giderken kaybolmuşlardı!
Yerel

Kur’an kursuna giderken kaybolmuşlardı!

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Kur’an kursuna giderken kaybolmuşlardı!

Mardin’in Dargeçit ilçesinden Şırnak’taki Kur’an kursuna gitmek üzere yola çıktıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 13 yaşındaki B.E. ile M.D., polis ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.

Mardin’den Şırnak’a Kur’an eğitimi almak için yola çıkan iki çocuktan haber alınamaması ailelerini endişelendirdi.

 

Edinilen bilgilere göre, Dargeçit ilçesinde yaşayan B.E. (13) ile M.D. (13), Şırnak merkezdeki Emin Acar Kur'an Kursu'nda eğitim görmek amacıyla 1 Ağustos sabahı saat 07.00 sıralarında Dargeçit'ten Cizre'ye hareket eden servise bindirildi. Sabah saatlerinde Cizre'ye ulaştıkları öğrenilen iki çocuktan daha sonra haber alınamaması üzerine aileleri Şırnak Polis Merkezi Amirliği'ne kayıp başvurusu yaptı. İhbarın ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameraları, saha çalışmaları ve elde edilen bilgiler doğrultusunda yürüttükleri titiz çalışma sonucu kayıp 2 çocuğa yaklaşık 45 dakika içerisinde ulaştı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen B.E. ve M.D., işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.

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Kur’an kursuna gitmek için yola çıktılar! 13 yaşındaki iki çocuktan haber alınamıyor
Kur’an kursuna gitmek için yola çıktılar! 13 yaşındaki iki çocuktan haber alınamıyor

Yerel

Kur’an kursuna gitmek için yola çıktılar! 13 yaşındaki iki çocuktan haber alınamıyor

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