Kur’an kursuna giderken kaybolmuşlardı!

Mardin’den Şırnak’a Kur’an eğitimi almak için yola çıkan iki çocuktan haber alınamaması ailelerini endişelendirdi.

Edinilen bilgilere göre, Dargeçit ilçesinde yaşayan B.E. (13) ile M.D. (13), Şırnak merkezdeki Emin Acar Kur'an Kursu'nda eğitim görmek amacıyla 1 Ağustos sabahı saat 07.00 sıralarında Dargeçit'ten Cizre'ye hareket eden servise bindirildi. Sabah saatlerinde Cizre'ye ulaştıkları öğrenilen iki çocuktan daha sonra haber alınamaması üzerine aileleri Şırnak Polis Merkezi Amirliği'ne kayıp başvurusu yaptı. İhbarın ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameraları, saha çalışmaları ve elde edilen bilgiler doğrultusunda yürüttükleri titiz çalışma sonucu kayıp 2 çocuğa yaklaşık 45 dakika içerisinde ulaştı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen B.E. ve M.D., işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.