  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD-Fas-İsrail hattından göçmen silahı! Siyonizm, İspanya’dan Gazze intikamı peşinde FETÖ'den "Asırlık Gece" dizisine kirli operasyon! IMDb üzerinden organize saldırı İBB'deki milyonluk ihalelerde neler olmuş neler! Adrese teslim ihaleler ve rüşvet çarkı böyle belgelendi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse Akit’e konuştu: Savunma sanayiindeki ilerlemeyle yükseköğretim arasında güçlü bir ilişki var Türkiye Orta Doğu’da yeni dengelerin mimarı oldu Karma eğitim ideolojik bir bataklık 'Marka putuna tapmak!' Sanatın ruhunu kim çaldı? Trump’ın tatilinde şaşırtan görüntü: Terlikle çıktı, askerler selam bile durmadı Eyyam-ı bahur etkisini gösteriyor! Türkiye kavrulacak
Aktüel Aidat borcu tartışması kanlı bitti! Apartman yöneticisi karnından bıçaklandı
Aktüel

Aidat borcu tartışması kanlı bitti! Apartman yöneticisi karnından bıçaklandı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Aidat borcu tartışması kanlı bitti! Apartman yöneticisi karnından bıçaklandı

Konya Meram'da birikmiş aidat borcunu istemek için kiracının evine giden apartman yöneticisi Ramazan Şimşek, çıkan tartışmada bıçaklandı.

Konya’da aidat borcu nedeniyle kiracı ile apartman yöneticisi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

 

Olay, saat 11.00 sıralarında Meram ilçesi Konevi Mahallesi Emirdilhan Sokak'taki bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Apartman yöneticisi Ramazan Şimşek, kiracı Ali İhsan A.'nın evine giderek iddiaya göre birikmiş aidat borcunu istedi. Ali İhsan A. da borç miktarının fazla olduğunu belirtip itiraz etti. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ali İhsan A., mutfaktan aldığı bıçakla Ramazan Şimşek'i karnında yaraladı. Kanlar içinde kalan Şimşek, yere yığıldı. Gürültüyü duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Şimşek, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şimşek'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Ali İhsan A. da suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kavgadan geriye kol saati ve kapı kolu kaldı
Kavgadan geriye kol saati ve kapı kolu kaldı

Yerel

Kavgadan geriye kol saati ve kapı kolu kaldı

Sokaktaki kavga hastaneye taşındı! 8 yaralı, 9 gözaltı
Sokaktaki kavga hastaneye taşındı! 8 yaralı, 9 gözaltı

Yerel

Sokaktaki kavga hastaneye taşındı! 8 yaralı, 9 gözaltı

Taşlı traktörlü hayvan otlatma kavgasında can pazarı yaşandı
Taşlı traktörlü hayvan otlatma kavgasında can pazarı yaşandı

Yerel

Taşlı traktörlü hayvan otlatma kavgasında can pazarı yaşandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23