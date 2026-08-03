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Aman dikkat bu belirtiler varsa zehirleyebilir! Filizlenen patates yenir mi?

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Aman dikkat bu belirtiler varsa zehirleyebilir! Filizlenen patates yenir mi?

Bolca aldığımız patateslerin birçoğu günler, haftalar içerisinde filizlenmeye başlıyor. Peki, filizlenen patates yenir mi? Patates ne zaman zehirler?

#1
Foto - Aman dikkat bu belirtiler varsa zehirleyebilir! Filizlenen patates yenir mi?

Bekleyen patateslerin üzerinde zamanla küçük filizler çıkabiliyor. Bu görüntü çoğu kişide “Filizlenen patates yenir mi?” sorusunu akla getirirken, asıl dikkat edilmesi gereken nokta patatesin rengi, kokusu ve dokusu...

#2
Foto - Aman dikkat bu belirtiler varsa zehirleyebilir! Filizlenen patates yenir mi?

Patates; ışık, sıcaklık ve nemle temas ettiğinde filizlenmeye başlayabilir. Bu durum patatesin doğal büyüme sürecinin bir parçasıdır. Eğer patates sertse, kabuğunda ya da iç kısmında yeşillenme yoksa ve kötü koku gelmiyorsa filizleri temizlenerek kullanılabilir.

#3
Foto - Aman dikkat bu belirtiler varsa zehirleyebilir! Filizlenen patates yenir mi?

Filizlenen patateste en önemli risk yeşil renk değişimidir. Kabukta ya da patatesin iç kısmında belirgin yeşillenme varsa bu durum doğal toksinlerin arttığını gösterebilir. Bu maddeler fazla alındığında mide bulantısı, karın ağrısı ve baş ağrısı gibi şikâyetlere yol açabilir. Bu yüzden yeşillenmiş, yumuşamış ya da buruşmuş patates tüketilmemelidir.

#4
Foto - Aman dikkat bu belirtiler varsa zehirleyebilir! Filizlenen patates yenir mi?

Filizler nasıl temizlenmeli? Patates sağlam görünüyorsa önce filizler koparılmalı ya da bıçakla tamamen çıkarılmalıdır. Ardından özellikle “göz” denilen filiz bölgelerinin çevresi iyice temizlenmeli ve patates soyulmalıdır.

#5
Foto - Aman dikkat bu belirtiler varsa zehirleyebilir! Filizlenen patates yenir mi?

Ne zaman çöpe atılmalı? Patates çok yumuşadıysa, buruştuysa, yaygın şekilde yeşillendiyse ya da filizleri uzadıysa kullanılmamalıdır. Kötü koku, acı tat ve lekeli görünüm de patatesin artık tüketilmemesi gerektiğini gösterir.

#6
Foto - Aman dikkat bu belirtiler varsa zehirleyebilir! Filizlenen patates yenir mi?

Filizlenmeyi önlemek için nasıl saklanmalı?

#7
Foto - Aman dikkat bu belirtiler varsa zehirleyebilir! Filizlenen patates yenir mi?

Patates serin, kuru ve karanlık bir yerde saklanmalıdır. Kiler ya da hava alan bir sepet bu iş için daha uygundur.

#8
Foto - Aman dikkat bu belirtiler varsa zehirleyebilir! Filizlenen patates yenir mi?

Buzdolabında saklamak doğru değildir; soğuk ortam patatesin yapısını ve tadını değiştirebilir. Ayrıca patatesler soğanla birlikte tutulmamalıdır çünkü soğan filizlenmeyi hızlandırabilir.

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