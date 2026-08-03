Aman dikkat bu belirtiler varsa zehirleyebilir! Filizlenen patates yenir mi?

Filizlenen patateste en önemli risk yeşil renk değişimidir. Kabukta ya da patatesin iç kısmında belirgin yeşillenme varsa bu durum doğal toksinlerin arttığını gösterebilir. Bu maddeler fazla alındığında mide bulantısı, karın ağrısı ve baş ağrısı gibi şikâyetlere yol açabilir. Bu yüzden yeşillenmiş, yumuşamış ya da buruşmuş patates tüketilmemelidir.