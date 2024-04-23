Yatırımcı tetikte! Altında alım fırsatı geldi mi?

Ramazan Bayramı'nda da yükselişini sürdüren altın İsrail - İran gerginliğine rağmen ivmesini bozmadı. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları sonrası ons altının da yükselmesiyle birlikte gram altın ve çeyrek fiyatları yükselişe geçti. Ancak haftaya altın düşüşle başladı. Altın alıp satacaklar, piyasayı takip edenler yatırım yapmak isteyenler altın fiyatlarını merak ediyor. İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada 23 Nisan 2024 Salı günü altın fiyatları.

İsrail - İran gerginliğine rağmen ivmesini bozmayan ve rekor üzerine rekor kıran altın haftaya düşüşle başladı. Pazartesi gününü düşüşle kapatan altın, salı gününe de aşağı yönlü başladı.

Peş peşe rekorlar kıran ons ve gram altın salı günü kaç liradan satılıyor? Yeni rekorlar peş peşe gelecek mi derken altın düşüşe geçti. Peki altın yatırımcıları için bu yeni bir fırsat mı?

Gram altın dün piyasalarda 2.432,85 TL'den, çeyrek altın 4.195 TL'den, yarım altın ise 8.569 TL'den kapanış yaptı.

Peki 23 Nisan 2024 Salı günü gram, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada altın fiyatları.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

23 NİSAN 2024 DOLAR, EURO VE STERLİN KAPALIÇARŞI'DA NE KADAR?

Dolar alış satış : 32.3970 TL / 32.6130 TL

Euro alış satış: 34.4460 TL / 34.7340 TL

Sterlin alış satış: 39.7050 TL / 40.2000 TL

23 NİSAN 2024 DOLAR, EURO VE STERLİN SERBEST PİYASADA NE KADAR?

Dolar alış satış : 32,5748 TL / 32,6268 TL

Euro alış satış: 34,7347 TL / 34,7920 TL

Sterlin alış satış: 40,2189 TL / 40,2892 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış / satış: 2.417,10 TL / 2.417,57 TL

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış / satış: 2.306,15 Dolar / 2.306,56 Dolar

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış / satış: 4.102 TL / 4.173 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış / satış: 8.229 TL / 8.523 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış / satış: 16.357 TL / 16.610 TL

GREMSE ALTIN NE KADAR?

Gremse altın alış / satış: 40.733,33 TL / 41.676,71 TL

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış / satış: 16.802,50 TL / 17.231,47 TL

GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN KAPALIÇARŞI FİYATLARI 23 NİSAN 2024

Gram altın alış satış : 2507.71 TL / 2573.64 TL

Çeyrek altın alış satış: 4108 TL / 4192 TL

Yarım altın alış satış: 8241 TL / 8564 TL