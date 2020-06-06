Yatırımcı rehberi (9)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|325.000,90
|-9,73
|95,98
|İş Bankası (B)
|61.100,00
|3,74
|102,45
|İş Bankası (C)
|5,14
|3,84
|-19,81
|İş Bankası (Kur.)
|504.000,00
|-2,89
|140,00
|İş Fin.Kir.
|3,89
|-0,26
|2,37
|İş Girişim
|6,83
|2,25
|79,74
|İş GMYO
|1,75
|4,79
|-0,57
|İş Y. Men. Değ.
|5,99
|3,45
|48,75
|İş Yat. Ort.
|2,49
|1,63
|54,53
|İşbir Holding
|734,00
|-0,14
|70,70
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,64
|1,59
|3,23
|İttifak Holding
|2,79
|0,36
|-25,00
|İz Hayvancılık Tarım
|5,10
|20,00
|94,92
|İzmir Demir Çelik
|13,60
|8,80
|66,06
|İzmir Fırça
|2,30
|-2,13
|27,78
|Jantsa Jant Sanayi
|75,30
|2,38
|41,57
|Kafein Yazılım
|16,55
|3,57
|48,56
|Kapital Yat. Holding
|3,45
|6,15
|42,56
|Kaplamin
|7,46
|3,76
|34,41
|Kardemir (A)
|2,73
|0,74
|3,02
|Kardemir (B)
|2,60
|3,59
|-1,52
|Kardemir (D)
|2,61
|3,98
|-1,88
|Karel Elektronik
|15,48
|1,44
|6,54
|Karsan Otomotiv
|1,90
|4,97
|20,25
|Karsu Tekstil
|3,42
|0,88
|5,56
|Kartonsan
|493,50
|10,65
|27,74
|Katmerciler Ekipman
|3,91
|3,99
|1,82
|Kent Gıda
|506,90
|-9,34
|188,34
|Kerevitaş Gıda
|4,15
|5,06
|27,30
|Kervansaray Yat. Holding
|0,46
|2,22
|-16,36
|Kiler GMYO
|3,88
|23,17
|2,37
|Klimasan Klima
|16,80
|-0,71
|-23,91
|Koç Holding
|17,85
|10,59
|-10,79
|Konfrut Gıda
|9,85
|0,10
|25,96
|Konya Çimento
|274,30
|5,22
|1,11
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,91
|7,88
|-6,34
|Koza Altın
|74,50
|0,54
|0,61
|Koza Madencilik
|12,06
|0,00
|20,24
|Körfez GMYO
|3,80
|25,41
|59,00
|Kristal Kola
|1,98
|4,21
|31,13
|Kron Telekomünikasyon
|24,94
|0,32
|96,07
|Kuştur Kuşadası Turizm
|36,00
|-1,21
|51,90
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,78
|5,33
|7,88
|Kütahya Porselen
|24,08
|7,60
|263,75
|Lider Faktoring
|2,31
|3,59
|25,89
|Link Bilgisayar
|26,02
|-5,79
|43,36
|Logo Yazılım
|74,15
|-1,13
|21,96
|Lokman Hekim Sağlık
|7,10
|2,75
|22,84
|Lüks Kadife
|13,53
|19,84
|56,60
|Makina Takım
|2,07
|16,95
|10,11
|Marka Yatırım Holding
|1,78
|19,46
|50,85
|Marmaris Altınyunus
|79,75
|8,06
|12,32
|Marshall
|90,00
|42,29
|89,31
|Martı GMYO
|1,45
|9,02
|43,56
|Martı Otel
|1,04
|4,00
|14,29
|Mavi Giyim
|45,24
|0,09
|-21,87
|Mazhar Zorlu Holding
|17,70
|1,84
|46,40
|Mega Polietilen
|4,32
|-3,14
|96,36
|Menderes Tekstil
|2,80
|31,46
|113,74
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|18,80
|-6,00
|-3,29
|Merko Gıda
|1,33
|1,53
|26,67
|Metal Gayrimenkul
|1,15
|6,48
|26,37
|Metemtur Otelcilik
|2,06
|1,98
|15,73
|Metro Holding
|1,42
|6,77
|2,90
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,18
|6,34
|11,22
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,21
|0,45
|-58,56
|Migros Ticaret
|33,76
|0,96
|39,39
|Milpa
|4,12
|-2,14
|88,13
|Mistral GMYO
|2,33
|5,43
|23,28
|MLP Sağlık
|17,03
|1,79
|6,44
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,84
|0,55
|61,40
|Mondi Tire Kutsan
|6,85
|0,00
|65,46
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.097,80
|0,05
|2,29
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,65
|3,38
|46,62
|Net Holding
|2,35
|3,52
|-9,62
|Netaş Telekom.
|14,51
|0,14
|11,10
|Niğbaş Niğde Beton
|8,80
|-4,35
|41,94
|Nuh Çimento
|13,32
|3,26
|21,26
|Nurol GMYO
|4,30
|-0,23
|20,45
|Odaş Elektrik
|2,03
|4,64
|40,42
|Olmuksan-IP
|4,38
|-0,23
|71,03
|Orge Enerji Elektrik
|5,90
|8,26
|18,95
|Orma Orman Mahsulleri
|4,71
|0,64
|70,65
|Osmanlı Menkul
|7,50
|1,08
|79,39
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,46
|9,33
|46,43
|Otokar
|133,50
|0,00
|-9,21
|Oyak Çimento
|6,07
|-0,49
|10,41
|Oyak Yat. Ort.
|5,97
|-1,81
|158,59
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,09
|0,00
|0,04
|Özak GMYO
|3,17
|4,97
|23,35
|Özbal Çelik Boru
|2,11
|9,90
|30,90
|Özderici GMYO
|1,72
|3,61
|9,55
|Özerden Plastik
|2,30
|-4,17
|0,88
|Panora GMYO
|5,37
|-0,56
|-4,13
|Papilon Savunma
|15,02
|-5,71
|94,90
|Park Elek.Madencilik
|3,67
|5,46
|20,33
|Parsan
|17,25
|11,29
|1,83
|Pegasus
|59,00
|-1,75
|-31,71
|Peker GMYO
|6,30
|3,96
|101,28
|Penguen Gıda
|4,46
|20,22
|115,46
|Pera GMYO
|1,01
|3,06
|7,45
|Pergamon Dış Ticaret
|9,10
|-2,99
|17,61
|Petkim
|3,77
|6,80
|-1,05
|Petrokent Turizm
|176,40
|-6,42
|37,70
|Pınar Et Ve Un
|18,61
|-2,46
|102,94
|Pınar Su
|6,05
|-0,98
|160,78
|Pınar Süt
|18,76
|-2,04
|48,07
|Plastikkart
|10,30
|4,36
|11,11
|Polisan Holding
|2,91
|10,65
|-3,57
|Politeknik Metal
|129,90
|0,70
|70,76
|Prizma Press Matbaacılık
|3,84
|1,86
|-10,70
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.185,40
|0,14
|7,00
|QNB Finans Fin. Kir.
|104,60
|-1,69
|-18,98
|QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF
|650,90
|-0,93
|13,69
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|32,72
|-3,59
|25,70
|QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF
|37,59
|6,07
|-5,79
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|25,30
|-3,80
|12,34
|QNB Finansbank
|47,50
|-1,29
|26,67
|Ral Yatırım Holding
|13,28
|-6,15
|95,29
|Ray Sigorta
|6,04
|-4,13
|76,61
|Reysaş GMYO
|5,41
|12,24
|17,86
|Reysaş Lojistik
|6,43
|0,94
|46,80
|Rhea Girişim
|2,21
|6,25
|85,71
|Rodrigo Tekstil
|2,59
|-4,07
|43,09
|Royal Halı
|2,20
|7,32
|60,58
|RTA Laboratuvarları
|18,73
|-17,49
|707,33
|Sabancı Holding
|9,12
|9,88
|0,00
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,65
|-1,06
|113,30
|Salix Yatırım Holding
|11,85
|45,76
|64,36
|Sanel Mühendislik
|5,25
|-2,96
|29,63
|Sanifoam Sünger
|6,00
|3,63
|20,00
|Sanko Pazarlama
|8,05
|7,91
|4,01
|Saray Matbaacılık
|1,69
|4,00
|30,73
|Sarkuysan
|5,82
|3,56
|20,50
|Sasa Polyester
|10,16
|-0,39
|31,44
|Say Reklamcılık
|3,71
|-1,07
|65,62
|Sekuro Plastik
|5,50
|2,04
|2,61
|Selçuk Ecza Deposu
|8,30
|1,72
|39,15
|Selçuk Gıda
|3,19
|2,24
|85,47
|Senkron Güvenlik
|3,34
|14,38
|22,34
|Serve Film Prodüksiyon
|4,52
|-10,50
|184,28
|Servet GMYO
|17,02
|3,91
|100,24
|Seyitler Kimya
|9,06
|-0,44
|33,43
|Silverline Endüstri
|2,88
|11,20
|33,33
|Sinpaş GMYO
|1,18
|4,42
|1,72
|Smartiks Yazılım
|9,28
|0,32
|-5,40
|Soda Sanayii
|5,78
|2,48
|-2,48
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,99
|-0,08
|237,74
|Söktaş
|3,77
|9,91
|42,26
|Sönmez Filament
|6,57
|0,77
|34,63
|Sönmez Pamuklu
|6,61
|-0,30
|34,35
|Sumaş Suni Tahta
|12,10
|4,13
|22,22
|Şeker Fin. Kir.
|4,74
|-6,51
|-0,84
|Şekerbank
|1,24
|8,77
|-5,34
|Şişe Cam
|5,11
|5,58
|-0,23
|Şok Marketler
|11,83
|1,11
|9,94
|T. Halk Bankası
|5,58
|4,89
|-5,58
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,42
|-0,44
|-7,29
|T.S.K.B.
|1,15
|4,55
|-4,96
|T.Tuborg
|15,57
|7,45
|30,84
|Taç Tarım Ürünleri
|5,56
|17,05
|78,21
|Tat Gıda
|8,99
|-1,21
|47,77
|TAV Havalimanları
|20,20
|-0,49
|-25,64
|Taze Kuru Gıda
|17,00
|24,09
|134,81
|Tek-Art Turizm
|1,47
|9,70
|16,67
|Tekfen Holding
|15,06
|7,49
|-18,82
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,18
|-1,78
|70,95
|Temapol Polimer Plastik
|7,19
|0,98
|37,74
|TGS Dış Ticaret
|5,13
|2,81
|9,85
|Tofaş Oto. Fab.
|23,66
|6,38
|1,53
|Torunlar GMYO
|2,84
|10,94
|3,27
|Trabzon Liman
|14,23
|7,97
|33,49
|Trabzonspor Sportif
|4,49
|-21,37
|108,84
|Trakya Cam
|3,35
|4,04
|-1,21
|Trend GMYO
|3,91
|1,56
|77,73
|TSKB GMYO
|3,34
|7,40
|149,25
|Tuğçelik
|4,78
|1,92
|21,01
|Tukaş
|8,99
|5,15
|-27,21
|Turcas Petrol
|2,96
|2,07
|10,86
|Turkcell
|14,57
|2,90
|5,58
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,51
|9,78
|1,56
|Tüpraş
|89,35
|4,26
|-29,53
|Türk Hava Yolları
|12,72
|0,95
|-12,03
|Türk Prysmian Kablo
|4,07
|3,30
|57,43
|Türk Telekom
|7,69
|3,50
|4,34
|Türk Traktör
|63,70
|4,26
|20,39
|Türker Proje Gayrimenkul
|42,86
|-0,51
|2,05
|Ufuk Yatırım
|5,01
|4,81
|94,19
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,73
|-0,36
|28,77
|Ulusoy Elektrik
|34,78
|5,78
|30,75
|Ulusoy Un Sanayi
|8,59
|-7,93
|124,87
|Umpaş Holding
|0,69
|4,55
|11,29
|Uşak Seramik
|1,81
|9,04
|7,10
|Utopya Turizm
|5,91
|-0,67
|20,12
|Uzertaş Boya
|4,15
|10,67
|86,94
|Ülker Bisküvi
|23,20
|-1,69
|3,76
|Vakıf Fin. Kir.
|2,42
|4,76
|0,00
|Vakıf GMYO
|2,31
|-0,86
|33,45
|Vakıf Yat. Ort.
|2,42
|2,11
|3,86
|Vakıflar Bankası
|4,88
|4,95
|-11,43
|Vakko Tekstil
|4,98
|3,32
|9,69
|Vanet Gıda
|1,59
|0,00
|11,19
|Verusa Holding
|20,20
|0,20
|8,89
|Verusaturk Girisim
|4,97
|0,61
|-5,49
|Vestel
|13,65
|-3,67
|8,16
|Vestel Beyaz Eşya
|23,36
|0,69
|8,15
|Viking Kağıt
|4,41
|-3,71
|135,83
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,24
|6,93
|33,88
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,43
|4,74
|-2,02
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|9,57
|-3,72
|52,63
|Yataş
|7,33
|-1,35
|-0,14
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,17
|8,50
|34,78
|Yeni Gimat GMYO
|12,03
|0,08
|0,49
|Yeşil GMYO
|0,64
|3,23
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,66
|4,76
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|13,32
|1,14
|18,61
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.800,00
|3,86
|164,86
|Yonga Mobilya
|24,38
|7,78
|163,85
|Yükselen Çelik
|9,10
|1,22
|48,45
|Yünsa
|13,26
|1,61
|31,71
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|36,75
|-3,37
|Zorlu Enerji
|1,54
|7,69
|-5,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)