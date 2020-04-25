  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (9)

2020-04-25 11:06:40 -
Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 42.999,90 7,79 42,48
İş Bankası (C) 4,84 -2,22 -24,49
İş Bankası (Kur.) 409.999,90 3,02 95,24
İş Fin.Kir. 3,29 4,78 -13,42
İş Girişim 5,53 10,38 45,53
İş GMYO 1,51 4,86 -14,20
İş Y. Men. Değ. 4,97 1,64 23,42
İş Yat. Ort. 2,30 7,48 42,74
İşbir Holding 519,00 5,92 20,70
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,57 1,79 -8,06
İttifak Holding 2,63 -13,20 -29,30
İz Hayvancılık Tarım 3,02 0,33 15,42
İzmir Demir Çelik 9,20 2,22 12,33
İzmir Fırça 2,02 8,02 12,22
Jantsa Jant Sanayi 51,45 6,08 -3,27
Kafein Yazılım 17,20 27,12 54,40
Kapital Yat. Holding 2,29 5,05 -5,37
Kaplamin 5,79 8,43 4,32
Kardemir (A) 2,25 0,90 -15,09
Kardemir (B) 2,25 5,14 -14,77
Kardemir (D) 2,18 2,35 -18,05
Karel Elektronik 16,00 14,12 10,12
Karsan Otomotiv 1,60 9,59 1,27
Karsu Tekstil 2,60 12,55 -19,75
Kartonsan 441,90 24,44 13,34
Katmerciler Ekipman 3,09 6,19 -19,53
Kent Gıda 233,50 24,80 32,82
Kerevitaş Gıda 4,24 19,44 30,06
Kervansaray Yat. Holding 0,39 8,33 -29,09
Kiler GMYO 2,79 16,74 -26,39
Klimasan Klima 16,07 3,21 -27,22
Koç Holding 14,66 -2,40 -26,73
Konfrut Gıda 12,38 46,16 58,31
Konya Çimento 224,00 9,00 -17,43
Kordsa Teknik Tekstil 11,12 8,28 -12,55
Koza Altın 71,60 1,42 -3,31
Koza Madencilik 11,74 2,89 17,05
Körfez GMYO 2,16 3,35 -9,62
Kristal Kola 1,75 10,06 15,89
Kron Telekomünikasyon 25,02 32,80 96,70
Kuştur Kuşadası Turizm 23,54 -3,52 -0,68
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,53 -3,77 -7,27
Kütahya Porselen 8,01 15,09 21,00
Lider Faktoring 3,66 5,17 -0,27
Link Bilgisayar 30,60 12,17 68,60
Logo Yazılım 75,30 18,21 23,85
Lokman Hekim Sağlık 6,40 4,58 10,73
Lüks Kadife 8,40 -1,52 -2,78
Makina Takım 1,45 2,84 -22,87
Mardin Çimento 5,22 0,97 -11,82
Marka Yatırım Holding 1,31 -5,76 11,02
Marmaris Altınyunus 63,40 -4,08 -10,70
Marshall 47,94 2,57 0,84
Martı GMYO 0,99 8,79 -1,98
Martı Otel 0,82 3,80 -9,89
Mavi Giyim 39,40 0,92 -31,95
Mazhar Zorlu Holding 13,80 -2,75 14,14
Mega Polietilen 2,40 17,65 9,09
Menderes Tekstil 1,47 0,68 12,21
Mensa 0,31 10,71 -3,13
Merit Turizm 15,00 -2,60 -22,84
Merko Gıda 1,30 8,33 23,81
Metal Gayrimenkul 0,80 2,56 -12,09
Metemtur Otelcilik 1,76 4,14 -1,12
Metro Holding 1,21 -2,42 -12,32
Metro Petrol ve Tesisleri 1,68 -2,33 -14,29
Metro Yatırım Ortaklığı 3,24 -6,63 -60,10
Migros Ticaret 28,72 -1,51 18,58
Milpa 2,58 12,17 17,81
Mistral GMYO 1,80 -0,55 -4,76
MLP Sağlık 13,48 4,09 -15,75
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,90 8,43 -21,05
Mondi Tire Kutsan 7,57 6,02 82,85
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.093,90 0,35 1,93
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,47 5,58 29,48
Net Holding 1,79 2,29 -31,15
Netaş Telekom. 13,29 18,13 1,76
Niğbaş Niğde Beton 7,01 13,98 13,06
Nuh Çimento 9,62 0,52 -12,42
Nurol GMYO 3,57 18,60 0,00
Odaş Elektrik 1,61 9,52 11,36
Olmuksan-IP 4,04 -0,25 57,75
Orge Enerji Elektrik 4,65 8,39 -6,25
Orma Orman Mahsulleri 4,32 14,29 56,52
Osmanlı Menkul 8,91 16,62 112,14
Ostim Endüstriyel Yat 1,91 3,80 13,69
Otokar 123,50 5,11 -16,01
Oyak Yat. Ort. 5,00 -3,66 114,59
Oylum Sınai Yatırımlar 3,33 3,42 7,81
Özak GMYO 2,53 3,69 -1,56
Özbal Çelik Boru 1,65 2,48 2,37
Özderici GMYO 1,37 3,79 -12,74
Özerden Plastik 2,50 13,64 9,65
Panora GMYO 5,08 12,64 -9,31
Papilon Savunma 10,91 10,27 41,57
Park Elek.Madencilik 3,34 0,30 9,51
Parsan 13,82 2,29 -18,42
Pegasus 46,48 -10,44 -46,20
Peker GMYO 3,71 10,42 18,53
Penguen Gıda 3,53 -0,56 70,53
Pera GMYO 0,85 6,25 -9,57
Pergamon Dış Ticaret 8,06 2,54 0,50
Petkim 3,46 1,47 -9,19
Petrokent Turizm 143,40 0,84 11,94
Pınar Et Ve Un 23,02 46,16 151,04
Pınar Su 5,88 45,91 153,45
Pınar Süt 15,65 7,05 23,52
Plastikkart 10,40 4,10 12,19
Polisan Holding 2,33 6,39 -22,79
Politeknik Metal 84,70 20,91 11,34
Prizma Press Matbaacılık 3,81 -5,22 -11,40
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.186,00 0,98 7,06
QNB Finans Fin. Kir. 111,30 -9,88 -13,79
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 670,00 0,75 17,03
QNB Finans Portföy Altın BYF 34,33 2,48 31,89
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 33,36 -1,01 -16,39
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 25,58 -0,16 13,59
QNB Finansbank 57,20 10,00 52,53
Ral Yatırım Holding 7,35 6,83 8,09
Ray Sigorta 6,01 45,87 75,73
Reysaş GMYO 6,02 -4,60 31,15
Reysaş Lojistik 7,60 5,70 73,52
Rhea Girişim 1,84 -5,15 54,62
Rodrigo Tekstil 2,07 44,76 14,36
Royal Halı 1,87 2,19 36,50
RTA Laboratuvarları 15,30 46,27 559,48
Sabancı Holding 7,81 0,39 -14,36
Safkar Ege Soğutmacılık 3,64 12,35 66,97
Salix Yatırım Holding 5,54 7,57 -23,16
Sanel Mühendislik 4,59 -2,55 13,33
Sanifoam Sünger 6,79 -9,22 35,80
Sanko Pazarlama 6,37 7,60 -17,70
Saray Matbaacılık 1,89 12,50 5,59
Sarkuysan 5,25 5,42 8,70
Sasa Polyester 8,86 4,24 14,62
Say Reklamcılık 2,90 -1,36 29,46
Sekuro Plastik 4,74 13,13 -11,57
Selçuk Ecza Deposu 7,71 5,76 29,26
Selçuk Gıda 2,50 23,15 45,35
Senkron Güvenlik 2,61 19,18 -4,40
Serve Film Prodüksiyon 4,05 21,99 154,72
Servet GMYO 14,28 36,39 68,00
Seyitler Kimya 11,85 12,43 74,52
Silverline Endüstri 2,24 4,19 3,70
Sinpaş GMYO 0,96 -4,00 -17,24
Smartiks Yazılım 10,02 16,24 2,14
Soda Sanayii 6,18 8,23 0,00
Sodaş Sodyum Sanayii 22,88 3,78 137,95
Söktaş 2,91 -3,00 9,81
Sönmez Filament 5,09 4,30 4,30
Sönmez Pamuklu 5,34 8,98 8,54
Sumaş Suni Tahta 10,84 21,66 9,49
Şeker Fin. Kir. 4,64 -0,85 -2,93
Şekerbank 0,96 2,13 -26,72
Şişe Cam 5,18 5,50 -1,71
Şok Marketler 11,69 20,89 8,64
T. Halk Bankası 5,15 -0,58 -12,86
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,00 -1,20 -5,96
T.S.K.B. 1,02 3,03 -15,70
T.Tuborg 13,27 -0,38 11,51
Taç Tarım Ürünleri 3,21 -0,93 2,88
Tat Gıda 7,86 11,49 29,20
TAV Havalimanları 18,07 -10,10 -33,48
Taze Kuru Gıda 9,37 32,34 29,42
Tek-Art Turizm 1,19 11,21 -5,56
Tekfen Holding 14,50 2,11 -24,95
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,50 4,00 54,76
Temapol Polimer Plastik 4,87 4,96 -6,70
TGS Dış Ticaret 4,20 12,90 -10,06
Tofaş Oto. Fab. 20,10 -0,10 -13,74
Torunlar GMYO 2,30 0,88 -16,36
Trabzon Liman 10,26 3,95 -3,75
Trabzonspor Sportif 5,10 15,65 137,21
Trakya Cam 3,46 1,76 -1,14
Trend GMYO 2,84 21,37 29,09
TSKB GMYO 1,57 1,29 17,16
Tuğçelik 4,36 5,31 10,38
Tukaş 13,35 6,63 8,10
Turcas Petrol 2,56 2,81 -4,12
Turkcell 13,61 2,41 -1,38
Tümosan Motor ve Traktör 5,29 1,73 -17,47
Tüpraş 85,60 -1,83 -32,49
Türk Hava Yolları 10,27 -2,38 -28,98
Türk Prysmian Kablo 3,91 12,35 51,24
Türk Telekom 7,08 3,96 -3,93
Türk Traktör 54,45 8,14 2,91
Türker Proje Gayrimenkul 39,00 1,62 -7,14
Ufuk Yatırım 3,89 21,94 50,78
Ulaşlar Turizm Yat. 2,00 2,56 -5,66
Ulusoy Elektrik 32,38 0,43 21,73
Ulusoy Un Sanayi 10,61 45,94 177,75
Umpaş Holding 0,47 -2,08 -24,19
Uşak Seramik 1,47 4,26 -13,02
Utopya Turizm 4,42 0,45 -10,16
Uzertaş Boya 2,55 -10,53 14,86
Ülker Bisküvi 24,20 6,14 8,23
Ünye Çimento 4,75 6,26 -11,71
Vakıf Fin. Kir. 1,93 -0,52 -20,25
Vakıf GMYO 1,78 6,27 2,83
Vakıf Yat. Ort. 2,03 4,10 -12,88
Vakıflar Bankası 4,45 -1,55 -19,24
Vakko Tekstil 4,50 2,27 -0,88
Vanet Gıda 1,54 27,27 7,69
Verusa Holding 18,55 1,09 -0,05
Verusaturk Girisim 4,62 3,59 -14,29
Vestel 11,68 3,36 -7,45
Vestel Beyaz Eşya 18,02 -1,15 -16,57
Viking Kağıt 4,37 -1,58 133,69
Yapı Kredi Koray GMYO 2,62 4,38 8,26
Yapı ve Kredi Bank. 2,01 0,00 -18,95
Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,17 -2,04 30,30
Yataş 6,38 7,23 -13,08
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,94 7,78 20,50
Yeni Gimat GMYO 12,29 5,77 2,66
Yeşil GMYO 0,47 -4,08 -26,56
Yeşil Yapı 0,47 -4,08 -28,79
Yeşil Yatırım Holding 9,98 3,21 -11,13
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.192,50 5,46 144,23
Yonga Mobilya 10,50 0,96 13,64
Yükselen Çelik 7,15 -2,99 16,64
Yünsa 11,35 11,82 12,74
Zorlu Enerji 1,22 1,67 -25,15


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı