Yatırımcı rehberi (9)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|42.999,90
|7,79
|42,48
|İş Bankası (C)
|4,84
|-2,22
|-24,49
|İş Bankası (Kur.)
|409.999,90
|3,02
|95,24
|İş Fin.Kir.
|3,29
|4,78
|-13,42
|İş Girişim
|5,53
|10,38
|45,53
|İş GMYO
|1,51
|4,86
|-14,20
|İş Y. Men. Değ.
|4,97
|1,64
|23,42
|İş Yat. Ort.
|2,30
|7,48
|42,74
|İşbir Holding
|519,00
|5,92
|20,70
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,57
|1,79
|-8,06
|İttifak Holding
|2,63
|-13,20
|-29,30
|İz Hayvancılık Tarım
|3,02
|0,33
|15,42
|İzmir Demir Çelik
|9,20
|2,22
|12,33
|İzmir Fırça
|2,02
|8,02
|12,22
|Jantsa Jant Sanayi
|51,45
|6,08
|-3,27
|Kafein Yazılım
|17,20
|27,12
|54,40
|Kapital Yat. Holding
|2,29
|5,05
|-5,37
|Kaplamin
|5,79
|8,43
|4,32
|Kardemir (A)
|2,25
|0,90
|-15,09
|Kardemir (B)
|2,25
|5,14
|-14,77
|Kardemir (D)
|2,18
|2,35
|-18,05
|Karel Elektronik
|16,00
|14,12
|10,12
|Karsan Otomotiv
|1,60
|9,59
|1,27
|Karsu Tekstil
|2,60
|12,55
|-19,75
|Kartonsan
|441,90
|24,44
|13,34
|Katmerciler Ekipman
|3,09
|6,19
|-19,53
|Kent Gıda
|233,50
|24,80
|32,82
|Kerevitaş Gıda
|4,24
|19,44
|30,06
|Kervansaray Yat. Holding
|0,39
|8,33
|-29,09
|Kiler GMYO
|2,79
|16,74
|-26,39
|Klimasan Klima
|16,07
|3,21
|-27,22
|Koç Holding
|14,66
|-2,40
|-26,73
|Konfrut Gıda
|12,38
|46,16
|58,31
|Konya Çimento
|224,00
|9,00
|-17,43
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,12
|8,28
|-12,55
|Koza Altın
|71,60
|1,42
|-3,31
|Koza Madencilik
|11,74
|2,89
|17,05
|Körfez GMYO
|2,16
|3,35
|-9,62
|Kristal Kola
|1,75
|10,06
|15,89
|Kron Telekomünikasyon
|25,02
|32,80
|96,70
|Kuştur Kuşadası Turizm
|23,54
|-3,52
|-0,68
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,53
|-3,77
|-7,27
|Kütahya Porselen
|8,01
|15,09
|21,00
|Lider Faktoring
|3,66
|5,17
|-0,27
|Link Bilgisayar
|30,60
|12,17
|68,60
|Logo Yazılım
|75,30
|18,21
|23,85
|Lokman Hekim Sağlık
|6,40
|4,58
|10,73
|Lüks Kadife
|8,40
|-1,52
|-2,78
|Makina Takım
|1,45
|2,84
|-22,87
|Mardin Çimento
|5,22
|0,97
|-11,82
|Marka Yatırım Holding
|1,31
|-5,76
|11,02
|Marmaris Altınyunus
|63,40
|-4,08
|-10,70
|Marshall
|47,94
|2,57
|0,84
|Martı GMYO
|0,99
|8,79
|-1,98
|Martı Otel
|0,82
|3,80
|-9,89
|Mavi Giyim
|39,40
|0,92
|-31,95
|Mazhar Zorlu Holding
|13,80
|-2,75
|14,14
|Mega Polietilen
|2,40
|17,65
|9,09
|Menderes Tekstil
|1,47
|0,68
|12,21
|Mensa
|0,31
|10,71
|-3,13
|Merit Turizm
|15,00
|-2,60
|-22,84
|Merko Gıda
|1,30
|8,33
|23,81
|Metal Gayrimenkul
|0,80
|2,56
|-12,09
|Metemtur Otelcilik
|1,76
|4,14
|-1,12
|Metro Holding
|1,21
|-2,42
|-12,32
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,68
|-2,33
|-14,29
|Metro Yatırım Ortaklığı
|3,24
|-6,63
|-60,10
|Migros Ticaret
|28,72
|-1,51
|18,58
|Milpa
|2,58
|12,17
|17,81
|Mistral GMYO
|1,80
|-0,55
|-4,76
|MLP Sağlık
|13,48
|4,09
|-15,75
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|0,90
|8,43
|-21,05
|Mondi Tire Kutsan
|7,57
|6,02
|82,85
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.093,90
|0,35
|1,93
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|16,47
|5,58
|29,48
|Net Holding
|1,79
|2,29
|-31,15
|Netaş Telekom.
|13,29
|18,13
|1,76
|Niğbaş Niğde Beton
|7,01
|13,98
|13,06
|Nuh Çimento
|9,62
|0,52
|-12,42
|Nurol GMYO
|3,57
|18,60
|0,00
|Odaş Elektrik
|1,61
|9,52
|11,36
|Olmuksan-IP
|4,04
|-0,25
|57,75
|Orge Enerji Elektrik
|4,65
|8,39
|-6,25
|Orma Orman Mahsulleri
|4,32
|14,29
|56,52
|Osmanlı Menkul
|8,91
|16,62
|112,14
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,91
|3,80
|13,69
|Otokar
|123,50
|5,11
|-16,01
|Oyak Yat. Ort.
|5,00
|-3,66
|114,59
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,33
|3,42
|7,81
|Özak GMYO
|2,53
|3,69
|-1,56
|Özbal Çelik Boru
|1,65
|2,48
|2,37
|Özderici GMYO
|1,37
|3,79
|-12,74
|Özerden Plastik
|2,50
|13,64
|9,65
|Panora GMYO
|5,08
|12,64
|-9,31
|Papilon Savunma
|10,91
|10,27
|41,57
|Park Elek.Madencilik
|3,34
|0,30
|9,51
|Parsan
|13,82
|2,29
|-18,42
|Pegasus
|46,48
|-10,44
|-46,20
|Peker GMYO
|3,71
|10,42
|18,53
|Penguen Gıda
|3,53
|-0,56
|70,53
|Pera GMYO
|0,85
|6,25
|-9,57
|Pergamon Dış Ticaret
|8,06
|2,54
|0,50
|Petkim
|3,46
|1,47
|-9,19
|Petrokent Turizm
|143,40
|0,84
|11,94
|Pınar Et Ve Un
|23,02
|46,16
|151,04
|Pınar Su
|5,88
|45,91
|153,45
|Pınar Süt
|15,65
|7,05
|23,52
|Plastikkart
|10,40
|4,10
|12,19
|Polisan Holding
|2,33
|6,39
|-22,79
|Politeknik Metal
|84,70
|20,91
|11,34
|Prizma Press Matbaacılık
|3,81
|-5,22
|-11,40
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.186,00
|0,98
|7,06
|QNB Finans Fin. Kir.
|111,30
|-9,88
|-13,79
|QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF
|670,00
|0,75
|17,03
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|34,33
|2,48
|31,89
|QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF
|33,36
|-1,01
|-16,39
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|25,58
|-0,16
|13,59
|QNB Finansbank
|57,20
|10,00
|52,53
|Ral Yatırım Holding
|7,35
|6,83
|8,09
|Ray Sigorta
|6,01
|45,87
|75,73
|Reysaş GMYO
|6,02
|-4,60
|31,15
|Reysaş Lojistik
|7,60
|5,70
|73,52
|Rhea Girişim
|1,84
|-5,15
|54,62
|Rodrigo Tekstil
|2,07
|44,76
|14,36
|Royal Halı
|1,87
|2,19
|36,50
|RTA Laboratuvarları
|15,30
|46,27
|559,48
|Sabancı Holding
|7,81
|0,39
|-14,36
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,64
|12,35
|66,97
|Salix Yatırım Holding
|5,54
|7,57
|-23,16
|Sanel Mühendislik
|4,59
|-2,55
|13,33
|Sanifoam Sünger
|6,79
|-9,22
|35,80
|Sanko Pazarlama
|6,37
|7,60
|-17,70
|Saray Matbaacılık
|1,89
|12,50
|5,59
|Sarkuysan
|5,25
|5,42
|8,70
|Sasa Polyester
|8,86
|4,24
|14,62
|Say Reklamcılık
|2,90
|-1,36
|29,46
|Sekuro Plastik
|4,74
|13,13
|-11,57
|Selçuk Ecza Deposu
|7,71
|5,76
|29,26
|Selçuk Gıda
|2,50
|23,15
|45,35
|Senkron Güvenlik
|2,61
|19,18
|-4,40
|Serve Film Prodüksiyon
|4,05
|21,99
|154,72
|Servet GMYO
|14,28
|36,39
|68,00
|Seyitler Kimya
|11,85
|12,43
|74,52
|Silverline Endüstri
|2,24
|4,19
|3,70
|Sinpaş GMYO
|0,96
|-4,00
|-17,24
|Smartiks Yazılım
|10,02
|16,24
|2,14
|Soda Sanayii
|6,18
|8,23
|0,00
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,88
|3,78
|137,95
|Söktaş
|2,91
|-3,00
|9,81
|Sönmez Filament
|5,09
|4,30
|4,30
|Sönmez Pamuklu
|5,34
|8,98
|8,54
|Sumaş Suni Tahta
|10,84
|21,66
|9,49
|Şeker Fin. Kir.
|4,64
|-0,85
|-2,93
|Şekerbank
|0,96
|2,13
|-26,72
|Şişe Cam
|5,18
|5,50
|-1,71
|Şok Marketler
|11,69
|20,89
|8,64
|T. Halk Bankası
|5,15
|-0,58
|-12,86
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|41,00
|-1,20
|-5,96
|T.S.K.B.
|1,02
|3,03
|-15,70
|T.Tuborg
|13,27
|-0,38
|11,51
|Taç Tarım Ürünleri
|3,21
|-0,93
|2,88
|Tat Gıda
|7,86
|11,49
|29,20
|TAV Havalimanları
|18,07
|-10,10
|-33,48
|Taze Kuru Gıda
|9,37
|32,34
|29,42
|Tek-Art Turizm
|1,19
|11,21
|-5,56
|Tekfen Holding
|14,50
|2,11
|-24,95
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,50
|4,00
|54,76
|Temapol Polimer Plastik
|4,87
|4,96
|-6,70
|TGS Dış Ticaret
|4,20
|12,90
|-10,06
|Tofaş Oto. Fab.
|20,10
|-0,10
|-13,74
|Torunlar GMYO
|2,30
|0,88
|-16,36
|Trabzon Liman
|10,26
|3,95
|-3,75
|Trabzonspor Sportif
|5,10
|15,65
|137,21
|Trakya Cam
|3,46
|1,76
|-1,14
|Trend GMYO
|2,84
|21,37
|29,09
|TSKB GMYO
|1,57
|1,29
|17,16
|Tuğçelik
|4,36
|5,31
|10,38
|Tukaş
|13,35
|6,63
|8,10
|Turcas Petrol
|2,56
|2,81
|-4,12
|Turkcell
|13,61
|2,41
|-1,38
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,29
|1,73
|-17,47
|Tüpraş
|85,60
|-1,83
|-32,49
|Türk Hava Yolları
|10,27
|-2,38
|-28,98
|Türk Prysmian Kablo
|3,91
|12,35
|51,24
|Türk Telekom
|7,08
|3,96
|-3,93
|Türk Traktör
|54,45
|8,14
|2,91
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,00
|1,62
|-7,14
|Ufuk Yatırım
|3,89
|21,94
|50,78
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,00
|2,56
|-5,66
|Ulusoy Elektrik
|32,38
|0,43
|21,73
|Ulusoy Un Sanayi
|10,61
|45,94
|177,75
|Umpaş Holding
|0,47
|-2,08
|-24,19
|Uşak Seramik
|1,47
|4,26
|-13,02
|Utopya Turizm
|4,42
|0,45
|-10,16
|Uzertaş Boya
|2,55
|-10,53
|14,86
|Ülker Bisküvi
|24,20
|6,14
|8,23
|Ünye Çimento
|4,75
|6,26
|-11,71
|Vakıf Fin. Kir.
|1,93
|-0,52
|-20,25
|Vakıf GMYO
|1,78
|6,27
|2,83
|Vakıf Yat. Ort.
|2,03
|4,10
|-12,88
|Vakıflar Bankası
|4,45
|-1,55
|-19,24
|Vakko Tekstil
|4,50
|2,27
|-0,88
|Vanet Gıda
|1,54
|27,27
|7,69
|Verusa Holding
|18,55
|1,09
|-0,05
|Verusaturk Girisim
|4,62
|3,59
|-14,29
|Vestel
|11,68
|3,36
|-7,45
|Vestel Beyaz Eşya
|18,02
|-1,15
|-16,57
|Viking Kağıt
|4,37
|-1,58
|133,69
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,62
|4,38
|8,26
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,01
|0,00
|-18,95
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,17
|-2,04
|30,30
|Yataş
|6,38
|7,23
|-13,08
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|1,94
|7,78
|20,50
|Yeni Gimat GMYO
|12,29
|5,77
|2,66
|Yeşil GMYO
|0,47
|-4,08
|-26,56
|Yeşil Yapı
|0,47
|-4,08
|-28,79
|Yeşil Yatırım Holding
|9,98
|3,21
|-11,13
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.192,50
|5,46
|144,23
|Yonga Mobilya
|10,50
|0,96
|13,64
|Yükselen Çelik
|7,15
|-2,99
|16,64
|Yünsa
|11,35
|11,82
|12,74
|Zorlu Enerji
|1,22
|1,67
|-25,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)