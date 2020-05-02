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Ekonomi

Yatırımcı rehberi (7)

Yeniakit Publisher
2020-05-02 11:11:43 -
Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,057462 3,51
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,077093 2,81
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,074004 2,81
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,079429 2,81
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,032839 2,76
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016739 2,43
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014629 2,15
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,075166 6,08
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,024226 4,97
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031615 4,86
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,12441 4,71
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035406 4,64
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,016894 5,23
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,022775 4,51
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,023665 4,04
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,021415 3,83
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,082643 3,35
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,016900 7,84
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,024319 7,81
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024885 6,70
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,035436 6,60
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,016703 5,36
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,013472 0,48
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,041120 0,47
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,044193 0,46
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,040046 0,46
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,041416 0,46
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,067426 0,21
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,063397 0,21
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025664 0,21
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021894 0,21
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023139 0,20
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,047267 -0,37

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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