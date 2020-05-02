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Ekonomi

Yatırımcı rehberi (6)

Yeniakit Publisher
2020-05-02 11:11:43 -
Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,059091 4,32
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 7,031959 3,82
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,313480 2,93
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 7,598392 2,66
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,075083 2,65
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,792813 4,94
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,738393 2,73
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,543331 2,29
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,751673 2,27
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035227 2,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,472081 6,74
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,024899 6,20
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,075570 5,44
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 11,511591 5,29
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,790923 5,27
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,233692 8,05
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,961926 6,05
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,088133 3,53
İş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel Fon 0,187544 2,58
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,019998 2,52
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,481119 9,30
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,851963 6,15
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,385481 5,74
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,952362 2,23
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,838173 1,53
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,150327 0,66
Ak Portföy Altın Fonu 0,086708 0,45
Fiba Portföy Altın Fonu 0,032272 0,45
Garanti Portföy Altın Fonu 0,107007 0,43
İş Portföy Altın Fonu 0,042092 0,41
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,836461 0,17
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,103996 0,17
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,792236 0,16
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,057545 0,14
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,022112 0,14
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,033359 -1,46
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 667,807502 -0,67
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,005326 -8,08
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017056 -2,51
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 67,520658 -0,51
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,029417 -0,01
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 33,851151 -1,11

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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