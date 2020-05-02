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Ekonomi

Yatırımcı rehberi (5)

Yeniakit Publisher
2020-05-02 11:10:53 -
Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 8,08'lik düşüşle "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

"Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ise yüzde 0,37'lik gerilemeyle bu haftanın tek kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,005326 -8,08
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017056 -2,51
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,033359 -1,46
QNB Finans Portföy Altın BYF 33,851151 -1,11
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 667,807502 -0,67
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 67,520658 -0,51
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,029417 -0,01
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,047267 -0,37


Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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