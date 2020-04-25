Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 14,76'lık getiriyle İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu oldu.



Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF ise yüzde 7,22'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,081852 14,76 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,575867 6,19 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,355150 6,03 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,820226 5,84 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 67,869190 5,64 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,230031 5,15 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,907518 5,11 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,310291 5,08 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,252768 4,82 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,058732 4,56 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017694 7,22 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017528 7,20 Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018790 7,16 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019390 6,94 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,019000 6,57 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,018304 6,53 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018409 6,43 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019056 6,42 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017805 6,37 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,030556 6,31





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(Sürecek)