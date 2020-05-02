Yatırımcı rehberi (10)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|10,56
|8,81
|19,86
|Net Holding
|2,13
|1,79
|18,99
|Brisa
|9,46
|7,96
|18,84
|Good-Year
|4,87
|4,13
|17,92
|Akçansa
|8,39
|7,28
|15,25
|Pegasus
|53,00
|46,48
|14,03
|Vestel
|13,22
|11,68
|13,18
|İş Y. Men. Değ.
|5,62
|4,97
|13,08
|Deva Holding
|16,20
|14,34
|12,97
|Özak GMYO
|2,84
|2,53
|12,25
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Reysaş GMYO
|5,30
|6,02
|-11,96
|Bizim Mağazaları
|12,90
|13,97
|-7,66
|Trakya Cam
|3,23
|3,46
|-6,65
|Şok Marketler
|10,93
|11,69
|-6,50
|Şişe Cam
|4,85
|5,18
|-6,37
|Soda Sanayii
|5,84
|6,18
|-5,50
|Enka İnşaat
|6,05
|6,30
|-3,97
|Gözde Girişim
|3,88
|4,03
|-3,72
|Güneş Sigorta
|2,99
|3,10
|-3,55
|Kerevitaş Gıda
|4,10
|4,24
|-3,30
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|4.549.103.397
|Türk Hava Yolları
|3.513.849.290
|Aselsan
|2.630.134.265
|Eczacıbaşı İlaç
|2.514.546.264
|Migros Ticaret
|2.486.245.781
|Petkim
|1.869.542.584
|Şok Marketler
|1.562.451.234
|Odaş Elektrik
|1.354.238.393
|Akbank
|1.339.560.377
|Yapı ve Kredi Bank.
|1.132.136.836
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)